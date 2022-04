Den israelske astronauten Eytan Stibbe og medlemmer av et privat oppdrag i ferd med å forlate ISS

Landingen utenfor kysten av Florida er planlagt til mandag rundt 13:00 (17:00 GMT)

Det første helt private oppdraget døpt som Ax-1 som besøker den internasjonale romstasjonen (ISS), som består av tre forretningsmenn og en tidligere NASA-astronaut, planlegger å forlate det flygende laboratoriet der de tilbrakte mer enn to uker på søndag, på vei mot jorden .

En SpaceX-kapsel skal etter planen løsne fra ISS klokken 20:55 Eastern Time (00:55 GMT mandag) og begynne returreisen til en splashdown utenfor kysten av Florida, planlagt til mandag rundt klokken 13:00 (17:00) p.m.). 00:00 GMT). .

De fire mennene, tre klienter som hver betalte titalls millioner dollar og den tidligere spansk-amerikanske astronauten Michael López-Alegría, skulle opprinnelig tilbringe åtte dager på ISS.

Men hans avgang måtte utsettes flere ganger på grunn av dårlige værforhold.

Amerikaneren Larry Connor, i spissen for et eiendomsselskap, kanadieren Mark Pathy, leder for et investeringsselskap, og den israelske ekspiloten Eytan Stibbe, medgründer av et investeringsfond, hadde tatt fart. 8. april fra Florida. De hadde ankommet ISS dagen etter.

Om bord gjennomførte de en hel rekke eksperimenter, i samarbeid med forskningssentre. Disse er relatert til aldring eller til og med hjertehelse. De var også i stand til å teste et hodesett som sporer kognitiv ytelse under vektløse forhold, ifølge stasjonens loggbok, lagt ut på en NASA-blogg.

NASA har allerede formelt godkjent starten på et andre oppdrag, AX-2.

Mandag blir den femte landingen av en bemannet Dragon-kapsel. SpaceX frakter nå regelmessig NASA-astronauter til ISS.