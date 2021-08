Den israelske domstolen utsetter anken mot sjeik Zaras israelsk-palestinske konfliktnyheter

Høyesterett i Israel har utsatt anken til fire palestinske familier mot deres tvungne utkastelse fra det okkuperte Sheikh Zarra -området i det okkuperte Øst -Jerusalem.

Sakene som ble undersøkt mandag involverte fire palestinske familier, totalt rundt 70 mennesker.

Israelske domstoler har godkjent utkastelse av fire familier for å gjøre plass for jødiske immigranter. De bestemte at hjemmene deres ble bygget på land som eies av jøder før etableringen av Israel i 1948.

Men etter å ha evaluert en siste forespørsel fra leietakerne, anbefalte retten en avtale som ga dem status som “beskyttede leietakere”, og anerkjente deres israelske eierskap til husene og betalte en symbolsk årlig husleie, men de nektet.

Dommer Isaac Amit etterlyste ytterligere dokumenter og sa: “Vi vil ta en avgjørelse senere,” men fastsatte ikke en dato.

Al Jazeeras Hota Abdel-Hamid rapporterte fra en domstol i Vest-Jerusalem at dommeren hadde gitt de palestinske familiene muligheten til å signere et dokument om at landet tilhørte jødiske nybyggere.

“Til gjengjeld garanterer de husleie for det huset i de neste tre generasjonene,” sa Abdel-Hamid.

Nabeel al-Kurt, en palestinsk innbygger bosatt i Sheikh Zarra, deltar på en høring i senteret, Jerusalems høyesterett om tvangsutsetting av palestinske familier. [Maya Alleruzzo/AP]

“De legger et stort press på oss for å komme til enighet med de israelske nybyggerne, i så fall vil vi ansette dem fra bosetningene,” sa Mohammed al-Kurt, en av fire palestinske familier i sentrum av saken.

“Selvfølgelig ble dette avvist,” sa han.

Sami Ershid, en advokat som representerer palestinske familier, sa til Al Jazeera at forslaget var uakseptabelt.

“Så langt har vi ikke hørt om et tilbud som er rettferdig og rettferdig nok til å beskytte innbyggernes rettigheter. Derfor har vi ikke nådd noen kompromisser,” sa Ershit.

Imidlertid sa han at etterforskningen var “en god fremgang”.

“Dommerne sa at de ville ringe oss til en annen høring. De har ennå ikke avvist anken vår. Dette er et godt tegn,” sa han.

“Vi håper dommerne vil fortsette å høre våre argumenter og vurdere alle de nye detaljene vi har levert, og innen utgangen av dagen vil være til fordel for innbyggerne i Sheikh Zarra,” sa han.

Ersheet la til at retten vil bestemme når den neste høringen skal planlegges, noe som kan ta uker eller måneder.

Lang juridisk kamp

Høyesterett skulle avsi dom i mai, men den forsinket avgjørelsen ettersom påtalemyndigheten søkte mer tid til å behandle sakene.

De truede utkastelsene provoserte protester fra israelske sikkerhetsstyrker i april og mai, og presenterte en test for Israels nye regjerende koalisjon, inkludert tre innvandringsfaglige partier og et lite parti som representerer israelske palestinske borgere. For enhet søkte regjeringen å sette den palestinske saken på sidelinjen for å unngå sivile stridigheter.

Den 11 dager lange israelske bombingen i den beleirede Gazastripen i mai vakte internasjonal oppmerksomhet-flere ukers uro mot innbyggere og demonstranter som støttet dem-israelsk polititaktikk.

Våpenhvilen trådte i kraft 21. mai, men den langvarige kampanjen til jødiske nybyggere for å kaste ut dusinvis av palestinske familier fortsatte.

Nybyggerne har drevet kampanje i flere tiår for å fjerne familier fra det tette palestinske nabolaget utenfor murene i den gamle byen, en av de viktigste delene av det okkuperte Øst -Jerusalem.

Innvandrere sa at husene ble bygget på jødisk eid jord før krigen i 1948 rundt opprettelsen av Israel. Israelsk lov tillater jøder å gjenvinne slik eiendom, mens palestinere som mistet land og hjem i konflikten nektes rettigheter.

Fra 1948 til 1967 kontrollerte Jordan Øst -Jerusalem. Familier som ble omgjort til flyktninger under krigen i 1948, har hevdet at jordanske myndigheter ga dem hjemmene sine i bytte mot å gi fra seg flyktningstatusen.

Israel okkuperte Øst -Jerusalem, Vestbredden og Gaza i 1967 og innlemmet det som en internasjonalt ukjent aktivitet. To-staters forlik inngått med Oslo-avtalen fra 1993 så for seg tre deler som en del av den palestinske staten.

I 1972 fortalte immigrasjonsgrupper familier å trenge inn på jødisk eid jord. Det var begynnelsen på en lang juridisk kamp, ​​som de siste månedene endte med utkastelsesordre mot 36 familier i Sheikh Zarra og to nabolag i det okkuperte Øst -Jerusalem.

Rettighetsgrupper sa at mer enn 1000 palestinere og andre familier som anslås å være utsatt for utvisning også er i fare.

“Uansett hva dommeren bestemmer for migranter og palestinske familier, kommer det til å avgjøre hva som skjer videre,” sa Abdel-Hamid.