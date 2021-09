Den katalanske separatistlederen Carlos Puigdemont ble arrestert på Sardinia

Tidligere regjeringssjef i Catalonia Carlos Puigdemont Kontoret hans sa i en uttalelse at han hadde blitt arrestert av italiensk politi på Sardinia.

Puigdemont ble arrestert torsdag mens han reiste fra Brussel til Alghero for å delta på Adifoc internasjonale utstilling og møte den sardinske regionlederen og dens ombudsmann.

Da han ankom flyplassen i Alghero, ble han stoppet av italiensk grensepoliti. I morgen blir han varetektsfengslet av Sasari lagmannsrett, som avgjør om han skal løslate ham eller deportere ham, heter det i en uttalelse fra kontoret.

Spania har anklaget den katalanske separatistlederen for forræderi og hevdet at han var med på å organisere folkeavstemningen i 2017, som av spanske domstoler anses som ulovlig.

I mars ble Europaparlamentet oppløst Puigdemont og hans tidligere parlamentariske immunitetsministre.

Puigdemont, Anthony Komen og Clara Ponsate – henholdsvis tidligere helse- og utdanningsministre i hans regjering – flyktet fra Spania i 2017. Uavhengig folkeavstemning. De er underlagt europeiske arrestordrer utstedt av Spania.

Ponsatte bor i Skottland, Puigdemont og Commonwealth of Belgium. I 2018 utstedte belgiske domstoler arrestordre mot de to med den begrunnelse at det ikke var anklager om opprør etter belgisk lov. Det var tre Valgt til Europaparlamentet i 2019.

Torsdag, Puigdemonts advokat Gonzalo Boye Bekreftet blokken i en tweet, Men argumenterte for at ordren tidligere var suspendert.