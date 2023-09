Den kinesiske 5G-brikken bekymrer seg i Washington – Libération

Den siste smarttelefonen som ble avduket for ti dager siden av den kinesiske telekommunikasjonsgiganten Huawei, som har vært under amerikanske sanksjoner i fire år, har gjenoppstått spekulasjoner om landets forsøk på å ta igjen halvledere.

Det er vanskelig å se dette som en tilfeldighet: det var under USAs utenriksminister for handel Gina Raimondos korte opphold i Kina, et besøk som skulle lette – til en viss grad – spenningene mellom de to supermaktene, at telekommunikasjonsgiganten Huawei i august 29 ble en ny smarttelefonmodell presentert, Mate 60 Pro. Med i kjernen en prosessor laget i Kina i stand til å bruke 5G-nettverket for første gang.

Selv om utstyrsprodusenten er en av lederne innen 5G-infrastruktur, har den de siste årene ikke vært i stand til å skaffe passende brikker til sine telefoner, på grunn av sanksjonene som ble vedtatt i 2019 av USA i navnet til landets nasjonale sikkerhet, og som har fortsatt å stramme inn siden da. Men med lanseringen av Mate 60 Pro har eksperter snakket i full fart i ti dager, spesielt i Washington: mens sanksjonene siden har blitt utvidet til hele den kinesiske halvledersektoren, hvordan har landet klart å produsere en Mate 60 Pro komponent? denne typen?

To generasjoner fra hverandre

I denne saken finner vi informasjon som er enda mer fragmentert ettersom Huawei har vært veldig gjerrig med de tekniske detaljene til det nye produktet sitt. For øyeblikket kommer de mest presise elementene fra de bestilte analysene