Den kinesiske økonomien ‘går dårlig’: hva er konsekvensene for belgierne?

Bruno Wattenberg snakket i sin økonomiske spalte fredag ​​morgen på Bel RTL om den økonomiske situasjonen i Kina.

Hvordan er Kina?

“Vel, det går ikke bra. Den kinesiske økonomien er stillestående med en myriade av problemer. Og i Kina, når økonomien er dårlig, er det en risiko for å se visse sosiale spenninger utvikle seg. Bare sterk vekst kan tilfredsstille.”

Hva er disse problemene?

“For det første, nulltoleranse for deltavarianten som har sett at regjeringen gjeninnfører strenge restriksjoner på aktiviteter. Disse restriksjonene fortsetter å skape flaskehalser i forsyningskjeden. Legg til det. flom og til og med strømmangel.”

Så var det Evergrande-skandalen, den eiendomsgiganten som har skapt overskrifter de siste dagene?

“Akkurat. Eiendom og konstruksjon, to pilarer i den kinesiske økonomien som utgjør en fjerdedel av den kinesiske økonomien, har vært i tilbakegang. Faktisk har Evergrande, den kinesiske lederen i sektoren, innrømmet de siste ukene at den er på randen til konkurs. Ute av stand til å håndtere en offentlig gjeld tilsvarende gjeld General Portugal. Vi er i Kina og alt er ute av proporsjoner, gjelden til store selskaper. Og det er ikke sannsynlig å lykkes i disse to sektorene fordi kinesiske myndigheter etter denne Evergrande-skandalen har de strammet inn regelverket på disse selskapenes gjeld. Faller Evergrande kan en reell boble sprekke I sektoren Bygg og eiendom, men også ved en multiplikatoreffekt i andre sektorer.

Når vil vi noen gang være faste på denne gigantens fall fra Evergrande eller ikke?

Vel, så vidt tilbake på aksjemarkedet er Evergrande ned mer enn 12 % etter å ha mislyktes i å selge en av sine tilknyttede selskaper. Gruppen må betale ned nesten 100 millioner dollar i gjeld i morgen. Det vil være en test for kinesiske myndigheter. I kort sagt, alt dette bremset et år i investeringer, industriell produksjon og til og med detaljsalg.”

Hun snakket med oss ​​om den kinesiske krisen, men den er langt hjemmefra … Hva kan bli konsekvensene av denne fjerne krisen for belgiske borgere?

“Kina har hatt en svært eksepsjonell vekst i nesten 40 år. Denne kinesiske veksten har støttet og drevet internasjonal handel og dermed global vekst. Kort sagt, alle har hatt fordeler direkte eller indirekte i Europa og veksten i Belgia. Så vi kan se at vår økonomiske oppgang avtar ned kinesisk vekst og vekst Globalt. Men på samme tid øker denne kinesiske veksten prisene på energi og råvarer. Som forurensning. Kort sagt, det som vil skje i de kommende månedene i Kina vil påvirke oss. Det er sikkert. Men på en paradoksal måte. Og det er fortsatt vanskelig å forstå rekkevidden. Vi vil absolutt snakke om en gang til.”