Den kinesiske produsenten BYD setter rekorder og ber om å «ødelegge gamle bilmyter»

Den kinesiske økonomien sliter med å komme seg. Siden helsekrisen, som var spesielt smertefull i menneskelige og økonomiske termer, har landet opplevd en enestående økonomisk nedgang, som har forstyrret markedene. Men det ser ut til å være en distinkt kinesisk produsent: BYD. I mai i fjor slo den kinesiske produsenten, som spesialiserer seg på elektriske og hybridbiler, sin månedlige salgsrekord, med 240 220 solgte kjøretøy.

Enda bedre for det kinesiske selskapet: Mens det tok tretten år å selge en million biler, klarte selskapet å doble tallet på seks måneder, og ni måneder til å gå fra 2 til 5 millioner. Med dette imponerende salget posisjonerer produsenten seg som Kinas første elbilmarked, med en markedsandel på 37 % i 2022, ifølge Les Échos. Den ligger dermed på andreplass blant alle produsenter, rett bak Tesla.

Skjelver Kina og truer den europeiske økonomien? «Tyskland er det første som lider»

For å feire denne meteoriske oppgangen, arrangerte grunnleggeren av BYD, Wang Quanfu, en storslått fest, komplett med taler. Det vi kan si er at han ikke legger skjul på ambisjonene sine ved ikke å nøle med å snakke ærlig. «Jeg tror det er på tide med kinesiske merker»Avskjedige administrerende direktør under arrangementet før du fortsetter «Kineserne føler behovet for å se et kinesisk merke bli globalt.» Tonen er satt.

Også under seremonien ble det sendt en videokassett, melder Les Echos. Og budskapet er umiskjennelig: det krever «Å knuse gamle myter og skape nye merkevarer i verdensklasse.» Invitasjon til et nytt løft fra den kinesiske bilindustrien? Det er som om andre bygg i landet har fått beskjeden. «Jeg føler meg stolt av den kinesiske bilindustrien. Vi må alle lære av BYDs suksess.»Nio-sjef William Lee svarte.

Men den harde konkurransen i verdens største bilmarked gjør det kanskje ikke lett for kinesiske selskaper.

Rystet kinesisk økonomi: Bekymring men ingen panikk i markedene

Tesla og Volkswagen ser på

Siden begynnelsen av året har konkurransen på det kinesiske bilmarkedet vært i full gang. Spesielt med Tesla. Den amerikanske bilprodusenten, som har en stor fabrikk i Shanghai, har kuttet prisene for sin Model S sedan og Model Y SUV med 70 000 yuan (nesten 9 000 euro). Volkswagen fulgte også trenden, med priskutt fra 2.000 til 7.000 euro på enkelte modeller. Også på lokalt nivå får tilbud store rabatter: Nio, XPeng, Li auto. Totalt har mer enn tretti virksomheter besluttet å tilby tollrabatter på opptil 40 %.

En mulighet for kinesiske produsenter til å etablere seg i Vesten. Mange merker som MG har allerede lykkes med å etablere seg. I mellomtiden vil BYD debutere i Europa, men det er ennå for tidlig å si om det blir vellykket.