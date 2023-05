Den kinesiske utenriksministeren er ventet i Frankrike, Tyskland og Norge

Den kinesiske statsråden og utenriksministeren Qin Gang på Landing Forum on «Chinese Modernization and the World» i Shanghai 21. april 2023. Hector Retamal/AFP

Den kinesiske utenriksministeren Qin Gang starter et besøk til Europa mandag 8. mai, som han kunngjorde vil ta ham til Tyskland, Frankrike og Norge etter hverandre. Departement.

Kina, som til tross for sin nærhet til Russland presenterer seg som en nøytral intervenient i konflikten i Ukraina, ga i februar ut et tolvpunktsdokument som skisserer sin holdning til konflikten. Initiativet, noen ganger sett på som en fredsplan, oppfordrer spesielt Moskva og Kiev til å forhandle.

En etterlengtet samtale i slutten av april mellom Kinas president Xi Jinping og hans ukrainske motpart, Volodymyr Zelensky, den første siden Russlands offensiv i Ukraina startet 24. februar 2022, satte fart på håp om fremgang på dette tidspunktet.

Spenninger med Amerika

Besøket, som er planlagt til fredag, kommer mens Kina prøver å nærme seg Europa midt i spenninger med USA og deres ønske om å spille en formidlende rolle i Ukraina-konflikten.

Qin Gang vil møte sin tyske kollega, Annalena Baerbach, samt den franske diplomatiske sjefen Catherine Colonna og Norges utenriksminister Annika Hudfeldt, sa den kinesiske diplomatiske talspersonen Wang Wenbin. Det ble ikke gitt noen detaljer om temaene som skulle diskuteres under besøket.

Under et offisielt besøk i Kina i april møtte Frankrikes president Emmanuel Macron sin kinesiske kollega Xi Jinping. «Bring Russland til fornuften» overfor Ukraina. Xi Jinping, som besøkte Moskva i mars, har nære bånd med Russlands president Vladimir Putin.

Kina, som ikke offentlig har fordømt krigen i Ukraina, har kraftig økt sitt politiske og økonomiske samarbeid med Russland de siste månedene.

Kontroversielle uttalelser

Den kinesiske ministerens besøk kommer etter kontroversielle uttalelser fra Lu Xie, den kinesiske ambassadøren i Frankrike, i slutten av april. Ambassadøren stilte spørsmål ved Ukrainas eierskap til Krim-halvøya, som har vært okkupert av Moskva siden 2014.

«Det kommer an på hvordan du oppfatter problemet. Historien er der. Krim var opprinnelig for Russland. Det var Khrusjtsjov som ga Krim til Ukraina under Sovjetunionen.», sa diplomaten. Han fortsatte sin argumentasjon, og trodde at landene i det tidligere Sovjetunionen «De har ingen effektiv status i folkeretten fordi det ikke er noen internasjonal avtale om å bekrefte deres status som en suveren stat.».

Disse kommentarene vakte stor bestyrtelse i de berørte statene. Så inviterte Paris den kinesiske ambassadøren «å bruke hans offentlige tale i samsvar med landets offisielle holdninger».

Kinas utenriksdepartements talsmann Mao Ning sa den gang, og tok avstand fra diplomatens kommentarer basert i den franske hovedstaden. «Respekterer alle nasjoners suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet».