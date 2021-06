Den kinesiske utvikleren Kalama suspenderer leiekontrakten for metanolanlegg

Foreslått utviklingssted ved Columbia River (filbilde Port of Kalama) Lagt ut 14. juni 2021 20:09

Port of Calama, Washington, har kunngjort at et kinesisk statlig selskap har forlatt langsiktige planer om å bygge et metanolanlegg på flere milliarder dollar ved Columbia River.

Havnen kunngjorde fredag ​​at den har besluttet å si opp leieavtalen for land for å bygge et metanolanlegg på 3,6 millioner tonn per år, et datterselskap i Delaware av Shanghai PK Clean Energy Technology Co. Hvis den ble bygget, ville vestkysten brukt rågass til å produsere ett tankskip hver fjerde dag, med all produksjon til Kina for eksklusiv bruk i plastproduksjon.

Anleggets karbonutslipp på stedet ville ha inkludert det blant de 10 beste CO2-kildene over hele landet, men initiativtakerne foreslo at virksomheten ville føre til et netto reduksjon i utslipp på global basis. Ved å produsere metanol fra billig naturgass i USA og eksportere den til Kina, vil anlegget overgå den dyrere, karbonintensive kullbaserte metanolen på det kinesiske markedet. Dette vil igjen stimulere kinesisk kull til å redusere produksjonen fra de første metanolanleggene, noe som vil skape en nettoreduksjon i CO2.

Prospektet beregnet at anleggets produksjon ville bli plast. Motstandere har imidlertid stilt spørsmålstegn ved om anleggets metanol vil bli solgt i det kinesiske markedet som transportdrivstoff i stedet for drivstoff, slik dets tilhengere antydet i 2018. Investorpresentasjon (Opprinnelig rapportert av OPB). Hvis sluttproduktet blir brent, vil anleggets netto CO2-utslipp være betydelig høyere enn anbefalt.

Washingtons miljøavdeling var enig i disse bekymringene og nektet anleggets tillatelsesforespørsel i mars, med henvisning til prosjektets klima og den potensielle innvirkningen på Washingtons kyst. Talsmenn for saken hennes har arbeidet for å gjøre den faktiske utskriften av denne uttalelsen tilgjengelig online.Kalama Port Shanghai P. Cavins amerikanske koalisjon kunngjorde sin beslutning om å stoppe initiativet helt.

“Dette er et slags innovativt, jobbskapende prosjekt som opprinnelig ble støttet av guvernørens kontor. [Washington State Governor] Jay Insley sto ved strandpromenaden i Kalama for å lære om klimafordelene ved prosjektet, og vendte seg da til oss da han stilte til president, “sa havnedirektør Mark Wilson.” Det alle stater har oppnådd er å fremme mer alvorlige klimagassutslipp utenfor grensene. Kunngjør Washington og en falsk klimaseier. “

Når det gjelder havnen, ville prosjektet ha skapt 1400 arbeidsplasser, 200 faste arbeidsplasser og millioner i lokale skatteinntekter.

“Prosjektet ville ha ført produksjonsjobber tilbake fra Kina til USA og redusert miljøpåvirkningen betydelig,” sa Ted Sprock, styreleder i Cowlitz Economic Development Council. “Reduksjonen av globale klimagasser ville ha vært større enn Seattles klimagassutslipp. Hvis det ikke var noen plan med slike fordeler, hva ville være tilstrekkelig?”

Kalama-anlegget ble støttet av Shanghai PK Clean Energy Technology Co., et datterselskap av det kinesiske vitenskapsakademiet Holding, et majoritetseid Northwest Innovation Project (NWIW). Wu Lepin, president for det kinesiske vitenskapsakademiet Holding Sa China Daily har som mål å produsere Kalama-anlegget rent brennende motorbrensel i 2017. “Konvertering av diesel, kull og gass til metanol elektriske biler vil redusere utslippene av PM2.5 (et betydelig luftforurensende stoff) med 80 prosent,” sa Wu.

NWIW fastholdt at anlegget kun ville ha produsert metanol for plastproduksjon.