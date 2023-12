Den kombinerer to grafikkort for å forbedre ytelsen til datamaskinen din, og svarer på spørsmålet som alle spillere stiller seg selv.

PC-brukere stiller seg alltid et spørsmål: hvilken ytelse kan oppnås hvis de kobler til Nvidia Og AMD ? I årevis har disse to selskapene vært standardbærere av PC-spilling, bak noen av de mest ambisiøse grafikkortene på markedet (og, i AMDs tilfelle, noen av de beste prosessorene som er tilgjengelige). Så spørsmålet er åpenbart, men svaret er ikke enkelt. Uansett, hun er ikke oppe til nå.

Er det lurt å kombinere to grafikkort?

I de siste nyhetene WCCFTech-portalen Samlet erfaringen til brukeren som ønsker å svare på dette spørsmålet. Ved første øyekast kan vi forsikre deg om at resultatet er imponerende, men å oppnå det er ikke så lett som noen tror, ​​fordi det ikke er begrenset til å bruke to forskjellige grafikkort. Så hvis du også planlegger å nyte denne merkelige opplevelsen, husk én ting: Du trenger et hovedkort med PCIe-spor i en gunstig posisjon for å få plass til begge GPU-ene.

Oppdateringsfrekvensen øker med over 190 %.

Som WCCFTech rapporterer, er brukerens hensikt å dra nytte av dette DLSS-teknologi Nvidia og FSR-teknologi Fra AMD er begge designet for å forbedre bildefrekvenser for PC-spill. Kort sagt, disse to teknologiene tilpasser hver piksel til skjermens utgangsoppløsning, og forbedrer skarpheten og kvaliteten på det endelige bildet. For å oppnå dette er det nødvendig å bruke et «enkelt» triks: mens datamaskinen sender bildet til skjermen via AMD-grafikkortet, tar Nvidia GPU-behandlingen seg av beregningene.

Resultatet, som nevnt ovenfor, er interessant. I titler som Cyberpunk 2077 leverer DLS 47 % høyere FPS; Når det gjelder AMDs FSR, stiger denne prosentandelen til 99 %. Så mange tror det ville være logisk å sikte på en økning på 140 %, men sannheten er enda bedre: når det gjelder CD Projekt Reds tittel, er FPS-forbedringen kombinert med GPU-er 191,9 %. Svaret på million-dollar-spørsmålet er tilfredsstillende (om enn veldig dyrt) for spillere: ja, NVIDIA og AMD forbedrer ytelsen til spillene dine.