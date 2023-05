Den lange ventetiden for Zelda-fansen er over

Dette er en begivenhet som mange spillere over hele verden ser frem til. Det nye opuset til «The Legend of Zelda» ble sluppet på Nintendo Switch-konsollen fredag. Med tittelen «Tears of the Kingdom», er det en direkte oppfølger til Zelda «Breath of the Wild» utgitt i mars 2017. Etter mer enn 6 års venting kan fans av den berømte Nintendo-serien endelig oppdage oppfølgerne til eventyrene. Link og prinsesse Zelda i fantasiriket Hyrule. Ta en titt tilbake på noen av nøkkeldatoene og figurene fra en av de mest ikoniske videospillseriene som har blitt et popkulturelt landemerke.

Shigeru Miyamotos drøm

Det hele startet med utgivelsen av det første videospillet i serien, «The Legend of Zelda» på Famicom i 1986. En liten revolusjon i sin tid, dette eventyrspillet fordyper spilleren i et enormt univers. For eksempel lar det spillere lagre spillet sitt for å fortsette senere, noe som er en mye viktigere funksjon enn gjennomsnittlig tid per spill. Spillet solgte mer enn 6 millioner eksemplarer og suksessen forlot aldri franchisen, som skapte 16 spill og flere spin-offs og solgte mer enn 140 millioner eksemplarer over hele verden.

Zelda ble unnfanget av faren til Mario, Shigeru Miyamoto. Han så for seg spillet fra barndomsminnene, da han dro på eventyr for å utforske naturen rundt Sonobe, Japan. Denne følelsen forlot ham aldri, og han ønsket å gjøre det om til et videospill. Og dermed ble «The Legend of Zelda» født.

Tilnærmet ubegrenset utforskning

Denne friheten er den røde tråden i serien, og gir spillerne et klart mål fra start. I stedet oppfordrer spillet deg til å utforske og vise nysgjerrighet og tapperhet for å oppdage hva formålet ditt er under eventyr. Konseptet ble tatt til sitt høydepunkt i den siste delen av serien, utgitt i 2017, og tilbød deretter en frihet som aldri før er sett i et videospill. «Breath of the Wild» redefinerte kodene for sjangeren og solgte mer enn 30 millioner eksemplarer, en rekord for franchisen.

Nesten 40 år senere overskrider Zelda-serien nå grensene til videospill. Han laget en passasje på den lille skjermen, ble tilpasset til manga, tegneserier, romaner. Universet gir næring til kreativiteten til mange fans rundt om i verden. Med et nytt spill som flytter grensene for sjangeren enda lenger, ser det ikke ut til at Zelda-fenomenet går tom for damp. /tna