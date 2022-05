Den marokkanske Label’Vie-gruppen skal erobre det franske markedet

«Denne operasjonen er en del av vår strategiske plan for geografisk ekspansjon. Carrefour har vært vår referansepartner i mer enn tolv år. Så vi startet diskusjoner om utviklingspotensialet vårt i Frankrike, og vi så i hvilken grad dette kunne passe inn i transformasjonsplanen som ble satt i gang av Carrefour Group. Dermed akselererer denne utleieprosessen fullføringen av viktige prosjekter for gruppen vår,” sa Ibrahim Limsfer, viseadministrerende direktør for Retail Holding, et datterselskap som utfører de franske aktivitetene til Label’Vie i et intervju med Media 24.

Ifølge hans tolkning består denne prosessen av å administrere kommersielle eiendeler for butikker som er vanskelige å administrere lokalt, for å svare mer effektivt på kundenes spesifikke behov og komme tilbake til vekst. «Denne modellen sikrer også at Carrefour overholder kodene og konseptene som gjelder i butikken,» la han til.

Label’Vie drømmer stort. «Vi har til hensikt å kjøpe to andre supermarkeder i løpet av de kommende månedene, i Vitroles (Marseille-regionen) og Aulnay-sous-Bois (Paris-regionen), for å skape rundt 850 ekstra direkte arbeidsplasser, forklarer Ibrahim Limsfer.