Den mest smertefulle statistikken: bare 2% av franske filmer tjener penger på kino

Tapene til fransk kino

Dommen fra Revisjonsretten var virkelig grusom: «Til slutt finansierer systemet filmer som oppnår høy profittrate: bare 12 filmer av 574 filmer støttet mellom 2011 og 2018 genererer billettsalg som er større enn den totale kostnaden for verkene innen midten av 2022, dvs. 2% av totalen. kostnadene for arbeidene. Alle bilder støttes. To tredjedeler av støttede verk genererer teaterinntekter, som er mindre enn 20 % av de totale kostnadene. Observasjonen er svimlende.

Bekymrende: En tredjedel av filmene i 2019 trakk ikke engang 20 000 seere til kino, sammenlignet med «bare» for et kvart tiår siden. Beviset på det økende gapet mellom produsenter som sikter mot priser på festivaler og publikum som forventer mer underholdning er skarpe.

Innspillinger laget av belgiske filmer

Den franske situasjonen sender skjelvinger nedover ryggraden, men hva med her? Det er vanskelig å si ettersom det ikke finnes offisielle data om filmenes fortjeneste. Men når det kommer til teateropptak, i motsetning til hva folk tror, ​​gjør filmskaperne våre det ganske bra. For å holde seg innenfor fjorårets franske tall, uten å nærme seg toppene, Ingen trenger å vite Pauley Lanners trakk til seg 145 640 seere (og 28 125 i Belgia), Ingenting ble gitt 126.028 (og 11.463 i Belgia), Tori og Lokita fra Darden-brødrene 71.757 (og 40.052 i vårt land), Yuku og Himalaya-blomst 94 734 (og 16 625 i våre teatre), Uunngåelig For totalt 25 974 (og 8,61 i Belgia) trakk Fabrice du Wells med Benoît Boelvoorte , 25 produksjoner av belgisk opprinnelse (hvorav bare 11 var skjønnlitteratur) 574 122 mennesker til franske kinoer, noe som representerer en økning på 21% fra året før.

Vil disse filmene tjene penger på kinoene? Gjennomsnittsbudsjettet i Belgia er 2,22 millioner euro (men 5,9 millioner Tori og Lokita), hvis vi tar i betraktning den gjennomsnittlige billettprisen på 8,90 euro rapportert av Confederation of Belgian Cinemas, vil totalt 247 191 besøkende teoretisk være nødvendig for å dekke kostnadene. Et resultat som ingen franskspråklig belgisk film oppnådde i fjor.

Hva er fortjenesten?

Heldigvis beregnes ikke fortjeneste bare basert på input. Kommersielt, fjernsynssalg eller VOD spiller for eksempel inn. Bistandsmekanismer som skattely endrer også situasjonen. Prestisje og fremtidige effekter av de 330 prisene som samles inn i utlandet er umålelige økonomisk. Så vi bør ikke alltid gi for mye tiltro til statistikk.