Den mistenkte er varetektsfengslet

Det er fortsatt tvil om den mentale tilstanden til forfatteren av Arc-angrepet som tok livet av fem mennesker i Norge onsdag. Tesen om en handling på grunn av «sykdom» foretrekkes nå av politiet.

En norsk domstol har fredag ​​15. oktober satt en person i midlertidig varetekt i medisinsk miljø og i fire uker kunngjort personen som erkjente å være lærer. Fra et dødelig bueangrep13. oktober i Kongsberg, I Sørøst-Norge Etterforskere støtter nå tesen om en handling på grunn av «sykdom».

– Sykdommen er i bakgrunnen av en veldig sterk hypotese etter de første dagene av etterforskningen, sa inspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse.

Dommer Ann Mikalsen har bestemt at Espen Andersen Bråthen blir varetektsfengslet i fire uker og varetektsfengslet de to første ukene.

Dane (37), som er mistenkt for islamsk ekstremisme, er mistenkt for psykiske lidelser og straffeansvar, og tilsto onsdag å ha drept fem personer og skadet tre til i hjembyen Konsberg (sørøst).

Aktor Ann Iron Swan Mathiassen hadde på forhånd sagt at varetektsfengslingen skulle skje ved medisinsk institusjon.

Hans mentale tilstand er tvilsom

– Etter helsevurderingen hans torsdag kveld, ble han tatt hånd om av helsevesenet, sa han til AFP fredag.

Praden startet en psykiatrisk vurdering torsdag for å avgjøre om han kunne holdes strafferettslig ansvarlig for handlingene sine. Resultatene forventes å ta flere måneder.

Advokaten hans, Frederick Newman, sier til VG Nyheter at «dette tyder på at alt er malplassert» i hodet til den mistenkte. «En fullstendig rettsmedisinsk vurdering vil avklare ting.»

Dommerens avgjørelse fredag ​​ble utvilsomt tatt etter en forenklet prosedyre fordi Dan på forhånd hadde avtalt å holde ham i varetekt.

Hvis angrepene var et tegn på en «terrorhandling», ville ikke myndighetene utelukke hypotesen om galskap. – Det er ingen tvil om at denne handlingen gir inntrykk av at det kan dreie seg om en terrorhandling, men det er viktig nå som etterforskningen skrider frem og at intensjonene til den mistenkte er avklart, sier leder for PST Sikkerhet, Hans Sverre Sjøvold. Services, sa torsdag.

«Han var frem og tilbake i helsesystemet en stund,» sa han uten ytterligere detaljer.

Pradhan, som har blitt anmeldt for ekstremisme tidligere, innrømmet at han konverterte til islam for noen år siden og utførte angrep under avhør, spesielt bevæpnet med pil og bue.

– Han fortalte oss hvorfor han gjorde dette, men på dette tidspunktet kan han ikke si noe til offentligheten om hans intensjoner, sa advokaten til AFP torsdag.

«Ødelagt» nabo

Den mistenkte er «kjent» av PST, som er ansvarlig for terrorbekjempelse i Norge, men noen detaljer er gitt.

– Tidligere var det frykt for forverring, sier politibetjent Ole Predrup Savorut. Denne frykten var utbredt i 2020 og før, og resulterte i politiets forfølgelse, sa han.

Praden har ifølge norske medier vært mål for to rettsavgjørelser tidligere: Han fikk forbud mot å møte foreldrene etter at han truet med å drepe faren i fjor og ble i 2012 dømt for tyveri og besittelse av hasj.

Det har også kommet frem en video fra 2017 hvor han byr på en lovende truende karriere.

På egen hånd drepte Praton ifølge politiet fire kvinner og en mann i 50- og 70-årene flere steder i Kongsberg, en liten, ubebodd by med rundt 25.000 mennesker, rundt 80 kilometer vest for Oslo.

Ny norsk statsminister Jonas Gahr Støre ventes å bli enda mer sjokkert i løpet av dagen i byen. Blomster og lys ble plassert på flere kriminalitetsplasser.

Sweeney Westot, 75, en pensjonist, vandrer i gatene i Hitecotta, hvor naboene og vennene hans ble drept i hjemmet deres.

«Jeg er helt knust. Jeg kommer aldri til å bli frisk,» sa han til AFP. «De burde ha tatt ham umiddelbart,» sa han til politiet, og kritiserte Pradhan for å ha brukt mer enn en halvtime etter de første advarslene på å arrestere ham.

Anonym, en nabo beskrev Pradhan som en ubehagelig person. «Aldri et smil, ingen ansiktsuttrykk» og «alltid alene», sa han til AFP.

Det har vært flere planlagte islamske angrep i Norge tidligere.

Men landet har vært plaget av to høyreekstreme angrep de siste ti årene, inkludert angrepet 22. juli 2011. Anders Behring Breivik.

Med AFP