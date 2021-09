Den multinasjonale MRTT -flåten fortsetter å vokse med ankomsten av det femte flyet

31. august 2021 ankom det femte Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) flyet til MRTT Multinational Fleet (MMF) til hovedoperasjonsbasen i Eindhoven, Nederland. Dagen før ble eierskapet til flyet overført fra Airbus Defense and Space til OCCAR på vegne av NATO Support and Acquisition Agency (NSPA), som forvalter flåten til MMF -nasjoner.

Leveringen av dette femte flyet representerer et annet vellykket trinn i å bygge en flåte som er klar til å tilby strategisk transport, luft-til-luft-tanking og medisinsk evakuering til sine seks deltakende nasjoner (Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Luxembourg, Nederland og Norge) . Med dette tillegget er programmet halvveis i mål, da hele flåten vil bestå av ni fly.

Det første, andre og tredje flyet ble levert i juni, august og november 2020, det fjerde ble lagt til flåten i april 2021. Den multinasjonale multinasjonale tankskipstransportenheten driver nå hovedsakelig flyet for opplæringsformål og har begynt å utføre operative oppgaver gradvis .

I juli utførte mannskapet et luftheisoppdrag for første gang til støtte for Tsjekkia, og i mai gjennomførte Luxembourgs første operasjonsflyvning, og tok en nasjonal kontingent til et støtteoppdrag i Mali. De siste ukene har MMU også vært involvert i evakuering av militært personell og sivile fra Afghanistan.

Det sjette og syvende MMF -flyet er for tiden i forskjellige stadier av sin MRTT -konvertering på Airbus -anleggene i Getafe, Madrid og vil bli levert til MMU i februar og juli 2022.

MRTT Multinational Fleet eies av NATO og ledes av NATO Acquisition and Support Agency (NSPA) med støtte fra Organization for Joint Armament Cooperation (OCCAR) i oppkjøpsfasen til slutten av 2022. Multinational Multinational Tanker Transport Unit , som består av militært personell fra de seks deltakende nasjonene, driver flåten. De seks allierte har tilgang til MMF -muligheter basert på antall flytimer som er inngått.

