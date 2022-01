Den mystiske “kubikkhytta” i avstanden til månen er en kanin …

En hytte? Kunsten å romvesen? En Triumfbue…? Denne merkelige kubeformen ble sett i horisonten Rund lunar Yutu-2 snakket mye om det så snart oppfinnelsen ble annonsert for en måned siden. For astromobilgruppene som piloterte fra Kina var interessen stor, og trangen til å gå nærmere for å se hva det var. Men for det måtte de vente en stund på at maskinen skulle komme ut Søvn På en iskald månekveld. I slutten av desember 2021, Yudu-2 Var på vei mot og dette mystiske systemet ble reist Bort fra månen.

6. januar, etter mange timers arbeid, oppdaget «pilotene» på skjermene sine hva det var: en stor rullestein … en rullestein plassert på kanten av et lite nedslagskrater. Var skuffende. Det har ingenting å gjøre med Triumfbuen eller noen annen bygning, som er mye spekulert. En av pilotene ropte at dette er den berømte Jade Rabbit Yudu i kinesisk mytologi. Ved nærmere ettersyn ser vi faktisk en kanin Fra Avrundet, hodet vendt mot høyre சோலைல். Og kanskje en Gulrøtter Foran ham, noen perler bak ham.

Alle vil nok bli litt skuffet, men uansett var denne balladen, med små hopp, veldig nyttig for roveren som forbedret ytelsen, forklarte teamet. Etter denne oppdagelsen krysset Yudu-2 1000-meters barrieren siden den kom for tre år siden. Og eventyret er ikke over ennå.

Merkelig kubestruktur funnet på den andre siden av månen av Yudu-2. © National Space Administration of China

Hva er denne kubestrukturen fotografert i avstand fra månen?

Etter artikkel Natalie ordfører Utgitt 11. desember 2021

De Kinesisk Rover Yudu-2 Landet på den skjulte siden நிலா I januar 2019. Fra da av reiste han uten stopp Tristhet Måneregionen i Van Karman-dalen. Og på sin reise har han allerede tiltrukket seg en slags oppmerksomhet ⁇ Gel polert” Ble smeltet stein som følge av et sammenstøtMeteor.

På dette tidspunktet oppdaget Yutu-2 et objekt hvis form er svært begrenset. En kube som dukker opp i den nordlige horisonten, ca 80 meter fra maskinen, fortsattStort spor Van Kerman.

Vi har mottatt en oppdatering fra Yutu-2 i avstand fra Månen, inkludert et bilde av en kube i den nordlige horisonten ~ 80 m fra roveren i A van Carmen-avgrunnen. Også referert til som “மர்ம 小屋” (“mysteriehus”), vil de neste 2-3 månedagene nærme seg for å sjekke det ut. pic.twitter.com/LWPZoWN05I – Andrew Jones (JAJ_FI) 3. desember 2021

Merkelig nok valgte forskerne å drive roveren mot dette merkelige objektet. Den vil nærme seg den i løpet av de neste to til tre månedagene – omtrent to eller tre jordmåneder. Ved å passe på å unngå mange jettegryter i veien. Og har alltid stole utelukkende på det Energi Solenergi for forbedring. I håp om å skape alt Lys Om arten av denne kuben. Sannsynligvis rett og slett en stor stein, mer utgravdNedslaget av en meteoritt.

Veldig enkelt, men interessant. Fordi denne kuben kan indikere den siste virkningen, og dermed tillateAstronomer For å studere månens sammensetning nærmere.