Den nederlandske krimjournalisten Peter R. de Vries, som dekket over forsvinningen av Natalie Holloway, skal ha blitt skutt i hodet i Amsterdam.

Ifølge lokale medierapporter ble etterforskningsjournalisten Peter R. de Vries skutt i hodet kort tid etter at han dukket opp i et TV-underholdningsprogram.

Kriminalreporteren, kjent for å dekke høyprofilerte saker som Natalie Holloways forsvinning, ble kjørt til sykehus i kritisk tilstand med “alvorlige” skader, og politiet startet et “storskala” søk fram til skytingen.

Politiet Selvsikker De Vries ‘identitet, 64, etter at et vitne fortalte det nederlandske nyhetsbyrået Sporingsord Han lyttet til opptakene og så den berømte reporteren ligge på gulvet. Ambulansen holdt på hånden hennes til han fortsatt var i live.

Et annet vitne fortalte avisen at han hørte fire eller fem høye stemmer, og kort tid etter skytingen ble videoen sirkulert på nettet, hvor Mr. de Vries lå på gulvet.

Amsterdam-politiet sier at et stort antall offiserer søker etter den mistenkte skytteren, som blir beskrevet som en blekhudet mann med en tynn bygning, en mørkegrønn kamuflasjejakke og en svart hatt.

“Vi ser etter vitner, kameraopptak fra hendelsen eller potensielle (på flukt) mistenkte. Ikke del disse bildene på sosiale medier,” sa politiet. kvitring.

Head Parole rapporterte at skytingen fant sted kort tid etter at de Vries filmet en film på morgennyhetsprogrammet RDL Boulevard på Lange Leitchester.

De Vries, en lokal kjendis i Nederland, er kjent i USA for sin etterforskning av den mystiske forsvinningen av Natalie Holloway, en ung mann som forsvant fra den karibiske øya Aruba i 2005.

Hans arbeid med å etterforske forbrytelser i Nederland førte til trusler og benektelser fra emnene i rapporten.

Han rapporterte om bortføringen av Freddie Heineken, en av Europas rikeste menn og skaperen av Amsterdam-bryggeriet. Kidnapperen, Willem Hollandeer, ble i 2013 dømt for å ha truet mot hr. De Vries.

Journalisten Ritovan Taki, et annet emne i rapporten hans, hadde tidligere truet med livet hans for to år siden. Det førte til en offentlig uttalelse som nektet de Vries hadde truet med å drepe Taki, som ble arrestert i slutten av 2019 på grunn av drap og narkotikahandel.