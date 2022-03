Den nederlandske millionæren krasjer Lamborghini 500 000 euro på vei til en bilmesse for å vise den (video)

Stor redsel for Rick van Stebbent forrige helg: Millionæren kjørte en €500 000 Lamborghini da han mistet kontrollen da han krasjet inn i A28 nær Rouven.

Nederlenderen og passasjeren hans slapp uskadd, men bilen ble totalskadd. Føreren gjorde et stort spinn før han fullførte løp mot rekkverket.

Eieren av bilen er takknemlig for at han fortsatt er i live, for han måtte ta med bilen til en bilutstilling for visning. «Jeg har all-risk-forsikring, så alt ordner seg», forklarer han til våre AD-kolleger.







behandlet som en kriminell

Han angrer imidlertid på at han ble fremhevet på denne måten, og forklarer at han ble behandlet som en kriminell: «Hvis jeg hadde kjørt Polo, ville jeg ikke ha overlevd, men det hadde ikke bråket mye. Jeg ble behandlet som en kriminell! Rick husker ikke hvor rask han var, men han sa at han definitivt var over toppen.

Denne episoden lærte en god lekse til millionæren som ikke tenker på å kjøpe en bil av denne typen. Han driver i dag selskapet «Stipt Polish Point» som fornyer kjøretøy i Vught.