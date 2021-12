Den nederlandske vaktbikkje hevder at Apples App Store har brutt konkurranselovgivningen.

Den viktigste nederlandske konkurranseregulatoren sa fredag ​​at Apple hadde brutt nasjonal konkurranselovgivning og beordret at betalingsretningslinjene til iPhone-produsentens App Store skulle endres. Pratique d’Apple-konsistenten på etterspørsel aux utviklingsprogrammer d’utiliser er system for betaling i appen og betaleren for provisjoner fra 15 til 30 % for achats de produits numériques a été examinée de près par les régulateurs et les légisateurs av hele verden.

En undersøkelse fra den nederlandske forbruker- og markedsmyndigheten ble lansert i 2019 for å avgjøre om Apples praksis utgjør misbruk av markedsdominans, men omfanget ble senere begrenset til å fokusere primært på datingmarkedsapper. , spesielt Match-gruppen, eier av Tinder.

“Vi er ikke enige i ordren gitt av ACM og har sendt inn en anke,” sa Apple i en uttalelse. Han legger til at “Apple har ikke en dominerende posisjon i programvaredistribusjonsmarkedet i Nederland, det har investert betydelige ressurser for å hjelpe utviklere av datingapper å nå kunder og trives på App Store.”

Reuters rapporterte i oktober at ACM anså Apples praksis som konkurransehemmende og beordret endringer, men avgjørelsen ble ikke offentliggjort før fredag. I sin kjennelse sa regulatoren at Apple brøt konkurranselovene. Hun beordret Apple til å tilpasse urimelige vilkår fra App Store som gjelder for leverandører av datingapper.

Kjennelsen pålegger Apple å tillate datingappleverandører å bruke alternative betalingssystemer. Selskapet står overfor en bot på opptil 50 millioner euro (56,6 millioner dollar) hvis det ikke overholder. Apple hadde frist til 15. januar på å implementere endringene, ifølge en uttalelse. Les mer

Google har indikert at de vil tillate disse betalingene, men at de vil fortsette å kreve en provisjon for dem. Apple har ikke kommentert sine koreanske overholdelsesplaner.

Apple står overfor lovforslag i EU og USA som vil tvinge Apple til å endre sine retningslinjer for betaling i appen og annen forretningspraksis som utviklerne motsetter seg.

