Den neste sammenleggbare smarttelefonen vil se slik ut

Vi finner Oppo Find N 15. desember. I mellomtiden har Leaker gitt ut fire bilder av denne sammenleggbare smarttelefonen med mer kompakte dimensjoner enn Galaxy Z Fold 3.

I februar 2021 ble Oppo levert til verden Dets første smarttelefonkonsept med utvidbar skjerm, En interessant løsning som ennå ikke har dukket opp på markedet.

Vi vet nå hva den kinesiske produsenten ønsker å tilby Den 15. desember hans Finn N. Den kinesiske produsenten er det virkelig Lagt ut på bloggen hans Litt informasjon om smarttelefonen offisielt under Inno World-konferansen. I mellomtiden har Liquor Evleaks gitt ut nye opptak.

Z-fold er mer kompakt enn 3

Som du kanskje forventer, er Oppo Find N en enhet hvis design minner deg på Samsung Galaxy Z Fold 3. Men fra bilder kan den være veldig liten med veldig skarpe vinkler. På en måte er det en smal og kompakt Z-fold 3, med strekkskjermen på 7 tommer diagonal.

Baksiden ser ut til å ha utseendet til de klassiske Oppo-smarttelefonene Finn X3 Pro. Visuelt reduserer dette utvidelsen av fotogalleriet. Hovedsensoren vil være på 50 megapiksler, de to andre kameraene og LED-blitsen.

Oppo forklarer i bloggen sin at Find N var resultatet av fire år med intensivt forsknings- og utviklingsarbeid og seks generasjoner med prototyper. I tillegg kan det kinesiske selskapet alltid sørge for at formålet er å lansere et produkt på et senere tidspunkt, sørge for at det er klart, og gi en bedre brukeropplevelse enn å haste gjennom trender.

