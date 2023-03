Den norske dansetroppen Quick Styles opptreden på Mumbai stadion har skapt sensasjon på internett

Den virale dansetroppen besøker nå India

Norsk dansegruppeRask gåturI fjor satte hun fyr på internett med sine utmerkede danseferdigheter og turnerte byer over hele verden. Den virale dansetroppen besøker for tiden India, og gleder sine fans og fans. Etter å ha jigget med Virat Kohli til Stereo Nations «Ishq», har en annen video av dem på et lokalt Mumbai-tog tatt internett med storm.

I en video som er lagt ut på deres offisielle Instagram-konto, kan mennene sees danse til den fengende sangen. «Leke Pehla Pehla Pyaar» På Mumbai Local Line ser togpassasjerer på dem med interesse og moro.

«Vårt første skritt på et lokaltog i #Mumbai i India», heter det i videoen.

Se videoen her:

Denne videoen av indianere som blir begeistret for dans, går viralt. Videoen har allerede blitt sett mer enn 40 millioner ganger, fått 6 millioner likerklikk og har blitt kommentert mer enn 4300 ganger.

Mange nettbrukere sa at de gledet seg til å besøke India, mens andre spurte spøkefullt hvordan de klarte å danse på et lokalt Mumbai-tog. En nettbruker spøkte: «Hvordan fikk du et gratis sete på et lokalt Mumbai-tog? !?! En annen sa: «Fra Delhi Metro til lokaltog i Mumbai, vi er alltid her med din raske og unike stil.»

Båtens medgründer Aman Gupta kommenterte også videoen og sa: «Kom igjen. Poat Maja Aya Thek Kar. Som svar på innlegget sa Mumbai-indianerne: «Mumbai local + @thequickstyle = førsteklasses opplevelse. »

«Vibe Hei Vibe, flott jeg håper dere alle liker indisk mat også,» sa en tredje. «Jeg lever for denne India-gjenopprettingen,» skrev en fjerde, mens en femte sa: «Det var så gøy.»

Gruppen ble en viral internettsensasjon etter å ha sunget Bollywood-sanger som kastestein Fra filmen Tanu Vets Manu Og Kala Shashma av Se se Teko.

Klikk for flere populære nyheter