Den norske forbrukergruppen ber om at kvernen fjernes for å fjerne ulovlige data

Norges innflytelsesrike forbrukerråd oppfordret onsdag landets datasikkerhetsvakt til å pålegge kvernen å oppdage og ødelegge eventuelle personopplysninger som er ulovlig samlet inn.

Datatilsynet (DATA) sa i januar at de planlegger å bøtelegge 100 millioner norske kroner (11,8 millioner dollar) for bruk av LGBTQ + dating-appen, som har blitt beskyldt for ulovlig å ha avslørt brukerdata til reklamefirmaer. Les mer

“Forbrukerrådet ber nå Datatilsynet ta grep for å sikre at ulovlig innsamlede personopplysninger blir identifisert og slettet,” sa rådet.

Den amerikanske grinder benevner seg selv som verdens største app for sosiale nettverk for homofile, bifile, transpersoner og komikere, og nekter å ha brutt Europas Public Data Protection Regulation (GDPR), som setter retningslinjer for innsamling, behandling og deling av personlig informasjon.

Datadilsinet rapporterte om “svært alvorlige” brudd ved bruk av dating og sa at en midlertidig bot mot det ville tilsvare 10% av Grinders estimerte årlige globale inntekter.

“Grinder har levert sitt svar for å bringe Datadilsinets oppmerksomhet til det selskapet mener er misforståelser om Grinders brukere, misbruk av GDPR og misforståelser om Grinders globale inntekter,” het det.

Datatilsynskommisjonen har sagt at de nøye vil vurdere synspunktene til Grinder og Council før de tar noen beslutning.

“Så lenge disse dataene eksisterer, kan de da deles og brukes av selskaper som tjener penger på personopplysninger for overvåkingsbasert markedsføring og andre formål,” sa Forbrukerrådet i en uttalelse.

($ 1 = 8.4885 norske kroner)

