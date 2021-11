Den norske knivstikkemistenkte sitter i medisinsk varetekt og den psykiatriske hypotesen er gunstig

Espen Anderson Braton er dansk innfødt, vokste opp i Norge og tilbrakte mesteparten av sitt voksne liv i Kongsberg, et land med 25.000 innbyggere på Sørvestlandet, hvor han utførte angrepet. Paul Northset / AB

Tesen om sykdommen styrkes på dette stadiet av studien Sverd angrep i NorgeFem mennesker ble drept og tre ble skadet torsdag, opplyser norsk politi fredag ​​(15. oktober) blant økende spørsmål om forfatterens mentale helse.

“Vi åpner døren til andre hypoteser”, la inspektør Per Thomas Omholt til på en pressekonferanse. På avgangsprinsipper vurderte politiet “Sinne, hevn, en provokasjon, jihad, sykdom og provokasjon”, Han forklarte.

Disse rapportene styrker mistankene rundt Espen Anderson Prathans psykiske helse og straffeansvar. En dansk statsborger, Mr. Brathan vokste opp i Norge og tilbrakte mesteparten av sitt voksne liv i Kongsberg, en by på 25.000 mennesker i Sørøst-Norge, hvor han utførte angrepet.

Den 37 år gamle mannen, mistenkt for islamsk ekstremisme, ble varetektsfengslet i fire uker fredag ​​og de to første ble isolert. I stedet for å bli fengslet vil han bli plassert på et medisinsk anlegg, sa advokat Ann Iron Swan Mathiassen. Som et resultat ble Prathan torsdag kveld overført til psykiatrisk avdeling, Ms.Meg Svanen Mathiasen, “Vurdering av helsen hans”.

Psykiatri

Han gjennomgår en psykiatrisk evaluering av eksperter for å avgjøre om han kan holdes strafferettslig ansvarlig for sine handlinger. Resultatene av denne ekspertisen bør ikke gis før flere måneder.

Hvis angrepene varer, sier de, et merke “Terroristhandling”, Tjenestemenn lener seg nå mot hypotesen om galskap.

– Det er ingen tvil om at denne handlingen ser ut til å være en terrorhandling, men det er nå viktig at etterforskningen fortsetter og at den mistenktes intensjoner blir avklart., opplyser sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Hans Sverre Sjovol, torsdag. — Han har gått frem og tilbake i helsevesenet en stund., insisterte han.

I følge regionpolitisjef Ole Fredroop Severut blir Brathan, som konverterte til islam, forfulgt. “Frykt forbundet med radikalisering”. MR. Etterretningen sa også at Sjovol “Visste” Den mistenkte nevnte ikke informasjonen som er tilgjengelig for PST eller iverksatte noen konkrete tiltak.

Rundt klokken 18.13 onsdag ble Kongsberg-politiet varslet av vitner som så en mann som bar bue og piler skyte forbipasserende nær et supermarked, noe som skapte panikk. Trettifire minutter senere ble den mistenkte arrestert. Den 18. oktober sa politiet at ofrene ble drept med en kniv, ikke en bue. De er fire kvinner og en mann i 50- og 70-årene.

Oppdatering 18. oktober kl. 15.50: Norsk politi, som modifiserte de angrepsfremkallende passasjene med en kurve, bemerket 18. oktober at ofrene var knivstukket i hjel.