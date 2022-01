Den norske kongefamilien venter spent på starten av vinter-OL i Beijing

De siste ukene har det å snakke om OL blitt en farlig diplomatisk øvelse. Hvis det er en familie som ikke legger skjul på tålmodigheten, så er det kongefamilien i Norge. Kong Harold V og hele hans familie er ivrige etter å se talentet til de norske mesterne, Slottet har gitt ut en uttalelse som kunngjør at alle medlemmer av familien er klare til å følge de ulike turneringene.

Den norske kongefamilien vil følge OL på tv

I løpet av de siste ukene har ledere for alle nasjoner måttet rettferdiggjøre hvorvidt de vil reise til Beijing for å delta på vinter-OL i 2022. Den diplomatiske situasjonen med Kina er for tiden svært spent på grunn av behandlingen som er tildelt uigurer i landet. Myndigheter i flere angelsaksiske land har offisielt oppfordret til diplomatisk boikott av lekene.

Norges kongefamilie kan ikke vente med å heie på utøvere under vinter-OL (Foto: Liz Azerut)

På norsk side har statsretten ingen betenkeligheter med å offentlig uttrykke sin utålmodighet. “Kongefamilien ser frem til OL”, skriver i retten a Ble kontaktet Sendt 18. januar. Den norske kongefamilien vil heller ikke delta på konkurranser på stedet på grunn av helserestriksjoner. «I år skal kongefamilien heie norske idrettsutøvere foran TV-skjermen, etter vinter-OL».

“Olympiske leker i Beijing og Paralympics finner ikke sted med internasjonale tilskuere, og de strenge reise- og helserestriksjonene under OL gjør det vanskelig å arrangere oppmøte under lekene.”, skriver retten. “Som et resultat vil dessverre ikke kongefamilien delta i OL i Beijing 2022 eller Paralympics.” Hoffet sender oppmuntring til alle medlemmer av kongefamilien til utøverne.

Jeg må si at vinter-OL er en uunngåelig begivenhet for alle nordmenn. I 2018, ved de siste vinter-OL, toppet Norge totalstillingen med 14 gull-, 14 sølv- og 11 bronsemedaljer. Tyskland er på andreplass, fulgt av Canada og USA. Det er imidlertid bare 5,4 millioner mennesker i Norge. Vinterlekene begynner 4. februar 2022.