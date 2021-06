Den norske oppstarten Flyer driver sin innledende flytur

Med en ren, grønn og hvit levering, fullførte det norske lanseringsflyet Flyer sin første kommersielle flytur i dag. Fly FOX408 gikk fra Oslo lufthavn (OSL) klokka 11.30 for en to-timers flytur til Troms lufthavn (TOS) i Nord-Norge.

Flyet som ble brukt til den første flyvningen var en Boeing 737-800 åtte og ett og et halvt år gammel, som ble brukt til å fly gjennom Tyrkias lavprisselskap Pegasus Airlines. Ifølge Radarbox.com var flyet jordet i trikk frem til klokken 15:15 og er nå på vei tilbake til den norske hovedstaden.

Flygebladet vil være et Fritz-fly

Mens det er tvilsomt å starte et nytt flyselskap når mange sliter med å overleve, føles Norges oppstart annerledes. Flyer, utviklet av noen av Norges viktigste flyselskapsledere, har som mål å reversere SAS, Norge, Wydersey og andre konkurrenter.

Flyer mener at takket være landene og landets høye livskvalitet har Norge plass til et annet flyselskap. Ved å vedta den nyeste teknologien som UPR og Lift, er Flyer basert på smarttelefonbruk. Så alt en Flyer-kunde ønsker å gjøre, enten det betaler for billetter, bytter fly eller noe annet involvert, må gjøres via appen.

Eric G., tidligere eier av Bratton og nå Flyer-grunnlegger. I følge Brathan ble navnet Flyer valgt for sin enkelhet og gjenspeiler forretningsmodellen Flyer ønsker å dele med sine kunder.

Flyer bør gjøre det bra internt

Flyer målrettet også sin norske rival Vis Air, og gjorde det klart at Flyer bare ville ansette et team fra Norge og engasjere dem i norske kontrakter. Det ser ut som en direkte sveiping til lavprisselskapet Vis Air. Flyselskapets forsøk på å ansette uorganiserte arbeidstakere med lav lønn forårsaket en slik opprør i Norge at Wis Air nå forlater sine innenlandske norske ruter.

Flyer er basert i Oslo Cartermon Airport (OSL) og betjener følgende innenlandske destinasjoner:

Trondheim

Bergen

Tromsø

Foto

Horstad / Norwick

Internasjonalt ønsker Flyer å appellere til nordmenn som ønsker en solrik middelhavsferie ved å fly til tre av Mets ‘beste sommerferier: Nice, Alicante og Malaga. Med byen L’Alpes del Pi som har flere utenlandsfødte innbyggere enn spansk, er det ingen overraskelse at Flyer valgte Alicante som destinasjon. Norge er den største gruppen av utlendinger i L’Alpes del Bag. De har to skoler og to geriatriske omsorgssentre, som drives av den norske regjeringen.

Flyer Navy

Til å begynne med planlegger Flyer å operere to Boeing 737-800, og ga Flyer en ukomplisert tilnærming; Hver kan forvente at 189 passasjerer har alt det økonomiske systemet. Norske flygeblad er veldig kjent med Boeing 737-800 fordi det var ryggraden i Norges kortdistanseflåte.

Snakker til det engelskspråklige nettstedet Livet i Norge Om hvorfor de valgte grunnleggeren av Boeing 737-800 Flyer, Eric G. Brathan sa:

“Dette er et fly, vi har mye erfaring med ledelse. Simulatoren er også i stand til i Norge og teamet og mekanikerne med nok erfaring og dyktighet.”

Flyer kan ta en svak posisjon ettersom Wis Air utviser flyging innenlands i Norge. Hvor mye tror du Flyer vil gjøre? Gi oss beskjed om dine tanker i kommentarene.