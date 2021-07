Den norske Roro Ferris skal konverteres til batteristrøm

MF Load blir konvertert til batteridrevet kartlegging i slutten av 2021 (Fjord1) Lagt ut 8. juli 2021 14:41

Maritim administrator

Den norske båtoperatøren Fjord1 planlegger å skjule tre båter til fra gass- og dieseldrevne nullutslippsbatteridrift. Selskapet, som driver 83 båter i Norge, har fått tildelt kontrakter for de siste modifikasjonene som vil følge flere elektrifisering innen 2020, samt sju hybrid-elektriske båter.

De første 3000 tonn skip planlagt for ombygging M.F.. Bygget i 2006, er det en Roro-båt med en kapasitet på 438 passasjerer og bilramper i begge ender for å huse opptil 120 biler. Skipet opererer i Nord-Norge.

Omfattende modifikasjoner av båten inkluderer overgangen fra dieselmotorer til batteridrevne, som vil bli utført på Howard Lerwick-verftet i Norge, som vil være de første erstatningskontraktene etter ferdigstillelse av verftets nybyggvirksomhet. Skipet har for tiden fire fremdriftsdrev drevet av fire dieselmotorer. De erstattes av elektriske maskiner drevet av et stort batterisystem. Prosjektet er planlagt å starte i november 2021.

Norwegian Electric Systems AS vil fungere som datakoordinator for prosjektet, samt erstatte de to andre Fjord 1-båtene. NES vil tilby elektriske kontroll-, distribusjons- og batterisystemer for modifikasjonen, samt utstyr og styringssystemer for de fire batteriladestasjonene som Fjord1 skal installere i Nord-Norge for drift av disse båtene.

“Vår rolle som datakoordinator og intern leverandør av komplette systemer gjør at vi kan forbedre lading mot innebygde energibehov og derved oppnå maksimal energieffektivitet,” sier Martin Asheim i NES.

Under overgangen vil hver båt være dekorert med batterier, ladesystemer, nye generatorer og oppgraderinger av vekselstrømskort og automatiseringssystemer. NES vil tilby batteriladestasjoner, ladetårn, kraftelektronikk og kontrollsystemer.

Disse prosjektene kombinerer ikke bare forskjellige teknologier, forklarer Asheim. Som systemkoordinator vil NES også fremme full transformasjon av kraftsystemet. Tidligere hadde NES installert batterisystemer på 18 båter.

“Vår neste fase er å bidra til å forbedre fergetransportsektoren ytterligere ved å forbedre energikapasiteten til hver båt som krysser gjennom motorinnlæring og delvis autonomi,” sier NESs MD. Khair Larson.

Utskiftingsprosjektet for de tre båtene forventes å være ferdig innen desember 2002. Alle båter opererer i Nord-Norge.