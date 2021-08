Den norske sjefen Solbagen synes Arsenal er et godt trekk for Odeguard

Det sa Stale Solbogen til Aftonbosten Han tror det ville være bra for Arsenal å komme tilbake til Nord -London -siden for Martin Odeguard i sommer. Playmakeren spilte på lån i Arsenal forrige sesong, og rapporter tyder på at han kan komme tilbake til Emirates. Soulbach støttet overgangen til Arsenal.

Den 22 år gamle Odegaard har returnert til Real Madrid etter å ha vunnet 20 av alle kampene sine i andre halvdel av forrige sesong. På det tidspunktet scoret Real Madrid -esset to mål til og to til. Rapport av The Sunday Mirror (15/8; side 68) Arsenal er i samtaler om å signere Odecard på lån.

Avtalen forventes å være et startlån, men denne gangen er det en sjanse for et permanent trekk – sommeren 2022. Rapporten sier at Arsenal i utgangspunktet vil nekte å signere Odegaard mot et gebyr på 30 millioner dollar. Norske Kofer spurte Soulbach om Odecard, og han støttet overgangen til Arsenal.

“Selvfølgelig,” Solbagen fortalte UptonPost, På spørsmål om å flytte til Arsenal ville være bra for Odegaard. “Han har mange muligheter, mange som liker ham. Så han, hans representanter og familien vil finne ut. Han er veldig god til å velge de riktige klubbene.”

Midt i Soulbachs påstand må Arsenal forbedre karrieren for Odeguard

Arsenal trenger åpenbart odecard, de trenger all hjelp etter en tragisk første avgjørelse. Men Odecord trenger Arsenal. Han vil forlate Real Madrid, men han vil være i en storklubb hvor han kan være spent på fotballen sin. Så han trenger en storklubb, der han er førstevalget.

Arsenal er perfekte. Odecord, som allerede er elsket av fans, kan ta Arsenals kreativitet til neste nivå. Han trenger ikke å modifiseres. Hvis Arsenal kan få ham permanent, på lån, på lån eller på vakt eller villig, må det gjøres. Ta ham inn.

