Den norske statsministeren sier Oslo er forpliktet til olje og gass

Foran gjenvalgskampanjen der fremtiden for fossile brenselsektorer vil bli diskutert for alvor, understreket den norske statsministeren at det skandinaviske landet borer etter olje og gass.

Erna Solberg, som har vært ved makten siden 2013, byr for tredje gang på rad for en konservativ statsminister i Norge, som sa til Financial Times at oljeproduksjonen i landet gikk ned.

Men han takket nei til samtaler fra Det internasjonale energibyrået, Oslos tidligere anerkjente oljeovervåking, i Oslo om å stanse alle nye petroleumprosjekter for å dempe klimaendringene. Han understreket at Norge fortsatt trenger olje og gass, inkludert produksjon av hydrogen.

“Det skjer en stor forandring, og den vil uansett skje. Spørsmålet er hvor fort det vil gå. Vi ønsker ikke å øke hastigheten på dette politisk,” sa statsministeren på et kampanjerally i den sørlige byen Dwight.

Norges avhengighet av olje og gass, den største oljeprodusenten i Vest-Europa, vil være et hett tema i det nasjonale valget 13. september.

Solberg, den første senter-høyre-lederen som tjenestegjør to fullstendige stillinger i et land der sentrum-venstre Arbeiderparti lenge har dominert, henger etter i meningsmålingene.

Hans beste håp er å motivere velgere fra sentrum og høyre, inkludert de to mindre partiene som lurer under den 4 prosent støttebarrieren som trengs for å komme inn i parlamentet, og å tro at noen venstreorienterte grupper ikke klarer å løse forbudet.

Solberg presenterer sin minoritetsregjering – som har gjennomgått flere endringer siden 2013, inkludert Demokratisk Progressivpartis avgang i fjor – som et bevist og bærekraftig valg, omgitt av konflikter om potensielle venstre-venstre-allianser.

“En av våre største utfordringer før dette har vært å samarbeide med ikke-sosialister [centre-right] Side. Vi klarte det, selv om det ikke var perfekt, ”sa han.

To store sentrum-venstre-grupper – Labour Party og Rural Central Party – hevder begge statsrådens rolle, forvirrer velgere og hevder å samarbeide med forskjellige sentrum-venstre-grupper.

Både Labour og Center støtter norsk oljeindustri – som inkluderer noen av landets mest omfattende forskningsprosjekter i Arktis – men kan stole på støtte fra mindre partier som ønsker å dekke over landets største sektor.

Det styrende Miljøpartiet i Oslo, sammen med Labour, har sagt at det bare vil støtte en regjering som har stanset fremtidig oljeleting i tråd med IEAs anbefaling.

Solberg sa at han mente valgkampen var “en debatt om veien videre for Norge”, som kunne hjelpe sentrum-høyre. Han la til at Norges oljeindustri kan være en del av et “grønt skifte”, mens naturgass kan spille en rolle i “hydrogenfremtiden for Europa”.

Industriadvokater, inkludert Solberg, har hevdet at petroleumsprodusenter trenger kapital for å investere i fornybar energi, mens oljeserviceselskaper kan endre sine forretningsmodeller for å installere og betjene offshore vindturbiner.

Midt-høyre er basert på styrken til Solbergs personlighet og stoler på henne Innlegg på sosiale medier Labours tidligere utenriksminister, Jonas Kahr, har en mer beskjeden og tøff personlighet mot butikken.

Men hans støtte gjorde ham til den første lederen i verden som ble bøtelagt for å ha brutt sitt eget lands regler for Govt-19 under hans 60-årsdag i april.

I mai sa han til FT at “det var helt pinlig”: “For å være veldig ærlig, hadde jeg ikke fått bot, ville debatten i Norge vært veldig vanskelig for meg.”

Solberg er den eneste midt-høyre statsministeren i Norden og en av Europas mest suksessrike konservative ledere bak den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Solberg har en “inkluderingspolitikk” midt i sentrum for seieren.

“Ja, du må ha en god økonomi og sørge for at du prioriterer å skape arbeidsplasser og konkurranseevne. . . Men i overgangen til ny teknologi, mot digitalisering, vil det presse folk bakover, ”sa han. “Derfor må du ha en omfattende politikk for utdanning og ferdigheter for å sikre at folk blir ansatt.”