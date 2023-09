Den norske treneren ser på når Messi vinner Ballon d’Or

Litt etter litt nærmer vi oss. Selv om vi kjenner de 30 kandidatene som er valgt til Ballon d’Or, dukker det opp mange andre alternativer. Alle forventer imidlertid enstemmig en mano-a-mano mellom Lionel Messi og Erling Haaland. Bulga vant verdensmesterskapet, det eneste trofeet som ikke er på hyllene hans, og cyborgen var læreren for en fantastisk første sesong i Manchester City, der han scoret et rekordantall mål i en Premier League-sesong. På et kollektivt nivå vant tidligere Borussia Dortmund en historisk diskant i Skyblues historie.

Mens begge ser ut til å være legitime vinnere, har den norske treneren allerede et valg i tankene. På spørsmål om dette tror Stahl Solbakken Lionel Messi vil vinne den åttende Ballon d’Or i sin historie: «Det står ofte mellom Lionel Messi, Kylian Mbappe og Erling (Holland, red.anm.). Og så er det romvesenene under dem. Hvis du spør meg hvem som vinner, vil jeg si at Messi vil vinne ved å vinne verdensmesterskapet. Virkningen er der fortsatt. Mbappé var der også.» Ord som får folk til å skjelve inni…