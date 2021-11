Den nye C-klassen er tilgjengelig som en plug-in hybrid

Kom i franchising for noen måneder siden klasse c Endelig med en plug-in hybrid-stasjon, venter kundene spent på den. mercedes Det starter med ekstra bensin, og minner om at den ladbare dieselen kommer senere.

C 300 e har en 204 hk 2.0 bensinmotor og en 95 kW eller 129 hk elektrisk motor. Maksimal kumulativ effekt 313 hk. Dreiemomentsiden topper seg med 550 Nm, og toppfarten i ren elektrisk er 140 km/t. I hybriden når den 245 km/t i sedan og 240 km/t i stasjonsvogn. Akselerasjon fra 0 til 100 km/t oppnås på 6,1 sekunder (6,2 sekunder for en stasjonsvogn).

Det særegne ved modellen: et stort batteri med en kapasitet på 25,4 kWh, som gir stor elektrisk autonomi. Avhengig av chassis og utstyr varierer den elektriske WLTP fra 95 til 111 km. Det er nok å ta en god del av turene uten å bruke bensin.

Vi oppnår kilometer med autonomi takket være energigjenvinning, hvis effekt kan overstige 100 kW. Velgeren lar deg velge mellom tre nivåer, til og med kjøring med én pedal. Hybridiseringsstyringen er forbedret med navigasjonssystemet, som tar hensyn til fartsgrenser, trafikkforhold osv.

Batteriet er stort, men bedre integrert enn den gamle modellen. Dermed er det ikke flere trinn i bagasjerommet. Suspensjon begrenser volumtap bedre. Kapasiteten er dermed 360 liter, opp fra 45 liter (men dette er fortsatt et beskjedent volum for vogner).

Priser for C 300 e