Den nye Canva heter Microsoft Designer, og det kommer til å gjøre vondt

Microsoft Designer ønsker å konkurrere med Canva

Det gjør produksjonen av visuelle elementer tilgjengelig for alle.

Tjenesten er åpen for publikum, uten registrering.

Det AI-assisterte grafiske designverktøyet Microsoft Designer ble annonsert tilbake i oktober, og har nettopp blitt utgitt i gratis tilgang til allmennheten. Sistnevnte har som mål å konkurrere med Canva, som har vunnet hjertene til spirende designere over hele verden. Dens egenart? Oppsettene dine starter alltid med en melding, som en ChatGPT.

Når design blir tilgjengelig for alle

Jo mer tid som går, jo lettere blir det grafiske kreasjonen. I de senere år, det kan gå har opplevd eksponentiell vekst, med en ekstrem forenkling av den kreative prosessen. Verktøyet har gjort det mulig for millioner av mennesker å slippe å trene i programvare som Photoshop for å lage bilder, sosiale innlegg eller til og med presentasjoner fra forhåndsdefinerte og enkelt modifiserbare maler.

Når du starter Microsoft Designer, Redmond-firmaet ønsker å gå enda lenger. Basert på DALL-E 2, er OpenAI-generasjonsverktøyet i stand til å generere originale bilder fra en kort skriftlig beskrivelse. Som med Canva kan du modifisere og tilpasse det visuelle etter dine behov. Ikke flere blanke ark ved starten av et prosjekt.

Et verktøy som går langt utover design

Siden kunngjøringen i oktober i fjor, har Microsoft Designer utviklet seg og lagt til nye AI-drevne funksjoner. Den nye versjonen lar deg også generere tekster for sosiale nettverk. For tiden støttes Facebook, LinkedIn og Instagram. Det er ingen tvil om at uten usikkerheten rundt Twitter API, ville Elon Musks sosiale nettverk vært med i spillet. Etter å ha laget ditt visuelle bilde, er alt du trenger å gjøre å gi en oversikt over innholdet som skal produseres, og Microsoft AI vil tilby deg flere versjoner av teasere å legge ut.

Bortsett fra sosiale innlegg, tillater det også lage animerte bilder, med dynamiske bakgrunner og tekstoverganger.

Microsoft planlegger også å legge til enda flere redigeringsalternativer til verktøyet sitt i fremtiden. Spesielt vil det være mulig å plassere et objekt på et bestemt sted på en grafikk og automatisk fylle resten av bildet. Alternativene «Slett» og «Erstatt bakgrunn» lar deg slette objekter, personer eller bakgrunner som du ikke vil se på diagrammet.

Et gratis verktøy … for nå

Microsoft Designer er tilgjengelig gratis i prøveperioden via appens nettside eller i Microsoft Edge-nettleseren via sidefeltet. På slutten av betaen vil programvaren være fullt tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter. Selskapet planlegger fortsatt å holde kjernefunksjonene tilgjengelige for alle, for å bli essensielle og oppmuntre deg til å registrere deg.

Microsofts akselerasjon rundt kunstig intelligens har vært imponerende de siste månedene. Bing AI var i stand til å overta Google, investere en milliard dollar i OpenAI og ta en stor posisjon i DEN blomstrende industrien i 2023.

Hvis du er en del av halve Frankrike i regnet denne 1. mai, anbefaler vi at du sjekk ut appenpotensialet er der.