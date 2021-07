Den nye kabelen mellom Tyskland og Storbritannia oppgraderer Europas integrerte kraftsystem

Storbritannias National Grid er også interessert i å promotere prosjektfinansierte sammenkoblinger, og 4 (inkludert Newconnect) er under utvikling. Den britiske nasjonale fasen anser private investeringer som i interesse for britiske forbrukere, for å fremme konkurranse i samtrafikkmarkedet, redusere kostnadene og akselerere etableringen av nye forbindelser.

Carbon Tracker sin energistrateg Ed Vaughan sa til Clean Energy Wire at “i fremtiden kan vi se et stort bidrag til strukturert prosjektfinansiering for sammenkoblinger.” På den annen side advarer EUs talsmann for Energy Regulators ‘Cooperation (ACER) at mange EU-regulatorer kan være mindre entusiastiske enn Storbritannia, som er opptatt av å åpne samtrafikkmarkedet for private investeringer på grunn av risiko- og regulatoriske utfordringer. Tysklands energiregulator Bundesnetjekentur (PN Tessa) sa til Pure Energy Wire: “De foreslåtte samtrafikkprosjektene vil bare bli akseptert hvis de har klare fordeler når det gjelder etterspørsel og energiøkonomi. Forretningsmodeller for prosjektansvarlige blir ikke vurdert i BNetzAs analyser. ”

Uavhengig av økonomiske og regulatoriske ordninger er det bred enighet om at samtrafikk er avgjørende for driften av effektive fornybare elektrisitetsmarkeder. Ettersom europeiske land forfølger mål for utslipp av null-null, vil mange stole sterkt på svingende kraftkilder fra vind- og solcelleanlegg. Bare krysskoblingskontakter gir den nødvendige fleksibiliteten. Samkoblinger gjør det mulig å importere strøm umiddelbart fra andre land der det er overskudd når energiproduksjonen er lav i ett land. European Transmission System Operators Electricity (ENTSO-E) hevder at dette ikke bare gjør hele strømmarkedet mer fleksibelt, men også gir billigere priser til forbrukerne. “Fordelene for europeerne av et nettverk som er kompatibelt med de rette investeringene på de riktige stedene – når det gjelder strømpriser, fortsatt tilgang til elektrisitet og oppfyllelse av klimamålene – er langt større enn den nødvendige innsatsen for å mobilisere de neste tiårene for konstruksjonen, “sa de.