Den nye kleskolleksjonen passer godt til en countryduo i Goodridge, Minnesota

Duoen, som kaller seg The Jensen Sisters, samarbeider med Simply Boutique i East Grand Forks og Warren, Minnesota, for å markedsføre klær, som inkluderer sko, jeans og jakker. Jensen Sisters-kolleksjonen vil være tilgjengelig hele året, med nye ankomster hver måned.

Jensen Sisters musikkarriere begynte for fem år siden etter å ha sunget sammen på talentutstillingen deres på videregående skole. Søstrene begynte å opptre ved andre anledninger på forespørsel fra publikummere som hørte dem synge på et videregående show og til slutt på større arenaer i Midtvesten.

I februar 2020 vant The Jensen Sisters Midwest CMA Award of New Artist of the Year. Kendra, 21, og Kansas, 18, har gitt ut to CDer med originale countrysanger og arrangerte to timers radioprogrammer fem dager i uken på Pioneer 90.1-FM i Thief River Falls.

Kendra sa at søstrene går inn i motebransjen og at partnerskapet med Simply Boutique passer perfekt.





“Kansas og jeg har alltid interessert oss for moteverdenen, og vi har brukt de siste månedene på å velge stykker som representerer hvem vi er som individer, så vel som hvem vi er som musikere,” sa hun.

Kendra sa at hun kalte kleskolleksjonen deres “sooster”, som er det norske ordet for “søster”. Forfedrene til Jensen -søstrene, i likhet med mange andre som bor i Godridge, kom til Minnesota fra Norge, og ønsket å fremme arven sin gjennom klesserien, sa Kendra.

“Det er en del av oss. Uansett hvor vi går, vil det alltid være hjemmefra, og det er en måte å forankre oss i våre røtter. Samlingen er en måte å vise hvor stolte vi er over å være hjemmefra.”

Søstrene vil offisielt kunngjøre den nye samlingen klokken 15.00, fredag ​​20. august, på Simply Boutique i East Grand Forks. De vil også være vert for et lydprogram, møtes og hilse før arrangementet avsluttes klokken 16.00.

Søstrene Jensen vil stå på hovedscenen klokken 17.45 fredag ​​på Happy Harry’s Rockin ‘Up North Fest, som åpner foran Diamond Rio, i East Grand Forks.