Den nye MUCAR CDE900 overskrider grensene for tradisjonell diagnose

ONTARIOCalifornia, 25. juli 2022 /PRNewswire/ — For gjør-det-selv-arbeidere og teknikere som liker å reparere og vedlikeholde kjøretøy på egenhånd, er en effektiv enhet med en god brukeropplevelse et must.

Imidlertid er de fleste av de tradisjonelle OBD-enhetene på markedet fortsatt begrenset til kun den første bruken, de kan bare utføre de grunnleggende funksjonene med forferdelig brukeropplevelse.

Etter omfattende forskning har MUCAR utviklet et omfattende design på produktposisjonering, bruksvaner, programvareoptimalisering og driftserfaring, etc. å lage et helt nytt produkt for våre brukere – CDE900-modellen, for å gi deg høyere effektivitet og bedre diagnostisk opplevelse.

Tidligere tok OBD-enheter bare i bruk vanlige fysiske knapper og LCD-skjermer, som ikke kan brukes etter at knappene er skadet i det komplekse diagnostiske miljøet. CDE900 optimerer denne situasjonen med en global garanti:

Ved å bruke en 4-tommers kapasitiv berøringsskjerm, som maksimerer proporsjonene. Fungerer direkte på skjermen. Fysisk knappoppbevaring, for å sikre stabil drift under direkte bruk.

CDE900 tar i bruk en fargeskjerm med et nytt brukergrensesnittdesign med ikoner for å administrere funksjoner, noe som gjør funksjonsvisningen mer intuitiv og ryddig. Opptil 120 datastrømmer kan leses samtidig, uten å skjule ikke-kompatible data fra flerdimensjonal datasammenligning.

MUCAR CDE900 støtter 16 språk, og optimaliserer kommunikasjonsprotokollen for å dekke kjøretøy laget etter 1996. ECM + SRS + TCM + ABS-funksjoner er lagt til basert på fullfunksjonen til OBD2 og EOBD2 etter behov, du kan kjøpe tilleggsfunksjoner når som helst.

Den gir også levetid gratis OTA-oppdatering med Wi-Fi-funksjon.

CDE900 bruker Android 6.0 smartsystem og med 2GB minne kjører enheten raskere. Den har 16 GB lagringsplass og støtter opptil 256 GB utvidet minnekort. Utstyrt med 1500mA kapasitetsbatteri uten OBD-grensesnitt strømforsyning, vil den tillate deg å slå på enheten for å sjekke diagnoserapporthistorikk. Den er til enhver tid klar for fremtidige reparasjoner og vedlikehold.

Produktet lanseres på alle e-handelsplattformer i august. Er du interessert, ta kontakt.

TA KONTAKT MED: jackie lin, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864619/MUCAR_CDE900.jpg

