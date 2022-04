Den nye Need for Speed-estetikken sies å ha «anime-elementer»

Need for Speed-tittelen kunngjort i år sies å ta i bruk en «fotorealistisk» kunststil blandet med anime-elementer.

Snakker om velsignelsen hans Den gigantiske bomben Grubbsnax Show (transkribert av VGC), Jeff Groop fra VentureBeat, sa at den nye inngangen til racingrettighetene vil følge en ny kunststil.

«Det vil være fotorealistisk, men det vil være anime-elementer på toppen av det,» sa Grupp.

Han la til: «Vet du når en bil eller noe ser på en annonse og mens du kjører, kommer tegneseriens flammer og gjenstander opp? Denne typen estetikk er det de ser etter.

Gruppen forklarte også at noen av eierens populære flerspillerserier vil komme tilbake.

«Autolog er tilbake for flerspiller, du kan tilpasse alle bildelene dine, den er tilbake,» sa han. Autolog er et sosialt spillnettverk med tidligere Need for Speed-titler som ga spillere tilgang til flerspillerinnhold.

Til slutt sa gruppen at spillet vil bli satt i en imaginær versjon kalt Chicagos Lake Shore City.

«Selv om det er en fiktiv versjon av en by, vil skalaen gi den utseendet til en ekte by,» forklarte han.

Forrige uke ble det kunngjort at det nye Need for Speed-spillet kun for nåværende Zen-konsoller ville bli utgitt i november.

I februar 2020 kunngjorde EA at de hadde overlatt utviklingsansvaret for Need for Speed ​​til Greeterion Games, da de planlegger å restrukturere Ghost Games som kom med de fire siste bidragene i racingserien.

Den Storbritannia-baserte Criterion Burnout-serien er velkjent og har produsert to tidligere Need for Speed-titler: Hot Pursuit i 2010 og Most Wanted i 2012. Han bidro også til Need for Speed-konkurransen i 2013.