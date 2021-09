Den nye norske dramaserien Ida tar ansvar

26.08.2021 – Student Academy Award-vinnende show ledet av Ricky Gregerson følger psykologstudent med ekstrem frykt for terrorisme

Ellie Ryan Mller Osborne Ida tok ansvaret (© Anton Sokiu)

Ida tok ansvaret, Den splitter nye serien med åtte episoder, ble spilt inn i Oslo i sommer. Spill, regissert Ricky Gregerson (Kortfilmer Offer Og Den hunden), Basert på den kritikerroste introduksjonen til den unge romanforfatteren Kjesty Halvorson Og er satt til neste Viaplay Original fra Nordic Entertainment Group (NENT Group). Gregerson vant Student Academy Award og Special Jury Prize ved BAFTA / LA Student Film Awards for sin kortfilm 2018 Hund spiser ogsåg.

Spilte hovedrollen Ellie Ryan Milller Osborne (Psychopitch , U – 22. juli ), Skildrer han en psykologstudent med en intens frykt for terrorisme. Ida, en nykommer i Oslo, kan ikke rokke ved den konstante følelsen av at katastrofe – spesielt terrorisme – er på hjørnet. Derfor, når hun møter Axel, en ung mann tilknyttet subkulturen til Incel (“uvillig sølibat”), er Ida en fremtidig skoleskytter – og hun har et personlig ansvar for å forhindre en katastrofe.

Kommenterer dette nye norske produktet, Philippa WallaceAdministrerende direktør i NNT Group sa: “Investering i neste generasjons streaming historiefortellere er en prioritet i alle våre markeder. Ida tok ansvaret Noen av de lyseste i Norges blomstrende kreative scene med en meget imponerende liste over priser og studiepoeng. Etter hvert som europeiske markeder og før eller siden publikum over hele USA befinner seg, redesigner ViaPlay kartet når det gjelder unike nordiske historier.

Regissør Ricky Gregerson la til: “Den lille anspente kvinnen snurrer ofte små ting i forhold. Kjerstys roman snakket til meg. Temaene kan være mørke, men tonen er lys.

Sammen med M ல்ல ller Osborne er det andre bekreftede skuespillere Arthur Hagalahti (TV-serier Skam), Mohammed Aden Ali (TV-serier 17) Og Sophia Digelda Sidness (TV-serier Fjern meg) Showet er produsert av Anagram Norjal og vist eksklusivt på NENT -bandets Vyplay -streamingtjeneste. Inkluderer de siste norske dramatitlene av NENT -gruppen Sinne, Andre sesong Whistling, Laget i Oslo, Andre og tredje sesong Bernie, Og den andre sesongen Motor.