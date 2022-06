Den nye Oppo Find X5 blir billigere under sommersalget

Oppos Find X5 er fullpakket med førsteklasses funksjoner: AMOLED-skjerm, kraftig prosessor, høyhastighetslading og utmerket fotoallsidighet. Fra i dag er prisen 799,20 i stedet for 999 euro.

I 2022, Oppo Find har avduket den nye serien med Find-smarttelefoner som inkluderer X5 Lite, Find X5 og Find X5 Pro. De to siste seriene er veldig premium og dyre, men Find X5-regningen reduseres noe ved å ta noen gode elementer fra Pro-versjonen med en høyere inkluderingspris. Riktignok må det gjøres noen innrømmelser for å redusere prisen, Oppo Find X5 er veldig interessant, spesielt fra i dag Han taper 200 euro i prisen Under sommersalget.

Fordeler med Oppo Find X5

120 Hz 6,55 FHD + AMOLED-panel

Kraftig Snapdragon 888

Et bildegalleri ble signert av Hasselblot

Rask 80W hurtiglading

Oppo Find X5 er priset til 999 euro, men takket være sommersalget smarttelefonen Selges for 799,20 euro På nettstedet til E.Leclerc.

Etter det, hvis tilbudet nevnt i denne artikkelen ikke lenger er tilgjengelig, se tabellen nedenfor for å finne ut andre tilbud på Oppo Find X5-smarttelefonen.

En solid high-end smarttelefon

For å opprettholde prisen på under 1000 euro, tilbyr Oppo Find X5 noen tilbud, men med en Pro. Gå ut av baksiden av porselenet, og her er baksiden av et glass behagelig og vakker å ta på med en satengfinish. Resultatene er svært vellykkede og fjærvekten på 196 gram gir et godt grep. Den har en majestetisk 6,55-tommers FHD + AMOLED-skjerm som er i stand til å vise utmerket fargedekning på grunn av sin feilfrie gjennomsnittlige delta E. Du kan også nyte en oppdateringsfrekvens på 120 Hz for en jevnere opplevelse.

Hvis du har en tendens til å konsumere mye videoinnhold eller ønsker å se sosiale nettverk, er Oppo Find X5 Pro ikke forskjellig fra Find X5. Sistnevnte drar nytte av kompatibilitet ved å lade raskt opp til 80 W, noe som lar deg gå fra 5 % til 76 % på 20 minutter. Inkluderer trådløs lading (30 W) og omvendt lading (10 W). Ellers vil telefonen vare hele dagen med sitt 4800 mAh batteri eller litt mer avhengig av bruken din.

Med lite kompromiss

For å redusere prisen på sin Find X5 valgte Oppo den gamle premiumbrikken fra Qualcomm, dvs. Snapdragon 888. Hvis den nylig ble erstattet av 8 General 1, har sistnevnte fordelen av mindre oppvarming og spiller de nødvendige spillene på et tilfredsstillende nivå av grafiske detaljer. Støttet av 8 GB RAM, gjør denne konfigurasjonen fortsatt underverker for sakte surfing på Internett og nedgang i viktige oppgaver. Og for å gi en bedre brukeropplevelse, kjører den Android 12 Tilkoblet grensesnitt ColorOS12. Kompatibilitet med 5G er også med i spillet.

I bildet, Oppo Find X5 har tre sensorer: en hovedsensor og en 50 megapikslers ultravidvinkelsensor og en 13 megapikslers teleobjektiv. Den tilbyr imidlertid noen fordeler sammenlignet med Pro-modellen Basert på skarpheten til de to hovedsensorene, klarer den å levere en mer konsistent bildekvalitet enn konkurrentene, uten bekymring for uskarphet eller overlysende farger. Portrettmodus er også veldig nyttig, du er ikke langt fra motivet.

For mer informasjon, inviterer vi deg til å lese videre En komplett test av Oppo Find X5.

8 / 10

