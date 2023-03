Den nye Outlook for Windows-opplevelsen kommer snart til flere brukere

Microsoft tester for tiden det de kaller «One Outlook» med Microsoft 365 Insiders i beta- og forhåndsvisningskanaler. Imidlertid vil selskapet snart begynne å rulle ut den nye Outlook-opplevelsen til flere mennesker i løpet av de kommende månedene. Programvaregiganten har bekreftet at den samme opplevelsen vil være tilgjengelig for eksisterende kanalbrukere på Windows.

Hvis du er en nåværende kanaldeltaker, får du en ny Outlook-opplevelse ved å bytte til Outlook-appen på datamaskinen. Så, Microsoft tvinger deg ikke til å prøve «One Outlook», ikke nå. Imidlertid vil Microsoft etter hvert erstatte den eksisterende Outlook-opplevelsen med den nye. Standard Outlook-e-postappen i Windows 11 vil bli erstattet av «One Outlook». Vi har allerede sett bevis på dette.

Microsoft har bekreftet I april vil den nåværende kanalen begynne å rulle ut den nye Outlook-opplevelsen ved å bytte til Insiders. Selskapet forventer å fullføre lanseringsprosessen innen utgangen av april. For månedlige Enterprise Channel-brukere vil den begynne å rulle ut i begynnelsen av mai og avsluttes i begynnelsen av juni.

I tillegg har det Redmond-baserte teknologiselskapet avklart at den nye Outlook vil støtte andre kontoer enn Microsoft Exchange Online og personlige Microsoft-kontoer «innen den neste måneden». Selv om Microsoft ikke har spesifisert hvilke kontoer som skal støttes, er det ikke vanskelig å gjette at støtte for Gmail-kontoer vil bli introdusert på et tidspunkt i fremtiden, om ikke neste måned.

Hvis du bruker den klassiske Outlook-appen på Windows og abonnerer på den gjeldende kanalen, vil du se en endring til «Prøv den nye Outlook for Windows» øverst til høyre. Hvis du ikke vil prøve den nye Outlook-opplevelsen, ikke klikk Endre.