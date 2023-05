Den nye Outlook for Windows vil få ICS-støtte om noen måneder

Ettersom Microsoft fortsetter å jobbe hardt for å transformere Outlook UWP-appen, blir den nye Outlook for Windows mer og mer funksjonsrik. Microsoft kjøpte nylig støtte for Gmail-kontoer i sin nye Outlook-app for Windows i et forsøk på å gjøre den til den beste e-postappen for Windows 11-brukere. Dette programvareselskapet har også store planer for fremtiden. Om den nye Outlook-appen.

I følge Microsoft 365 roadmap-siden jobber Microsoft med ICS-støtte for nye Outlook for Windows. Som Microsoft beskriver det, betyr ICS-støtte «brukere kan se lokale ICS-filer og importere dem til kalenderen deres.» For de uinitierte er en ICS-fil en kalenderfil som inneholder informasjon som hendelsesnavn, plassering, starttid og sluttid.

ICS-støtte er nevnt i den nye Outlook. Windows Classic Outlook støtter det allerede. Med andre ord kan du dele en ICS-fil via e-post for å informere noen om kalender- og hendelsesinformasjon. Og de kan importere filen til Outlook-kalenderen.

Microsoft har som mål å bringe ICS-støtte til nye Outlook for Windows i oktober i år. Hvis ting går som planlagt, kan vi se det i aksjon.

«ICS er et filformat som inneholder hendelses- og kalenderinformasjon og lar brukere dele denne informasjonen via e-post. Med full ICS-støtte i nye Outlook for Windows kan brukere se lokale ICS-filer og importere dem til kalenderne deres. Det gjenspeiler opplevelsen som for øyeblikket er tilgjengelig i klassisk Outlook for Windows,» skrev Microsoft på 365 roadmap-siden.

For de som ikke vet, er nye Outlook for Windows en nettapplikasjon som for øyeblikket er tilgjengelig i forhåndsvisning. Du kan laste ned appen fra Microsoft Store. Men siden den er i forhåndsvisning, får du ikke alle funksjonene til den klassiske Outlook- og UWP Outlook-appen. Den gode nyheten er at Microsoft vil fortsette å legge til nye funksjoner i den nye Outlook sammenlignet med UWP Outlook.