Den nye Snapchat-funksjonen som brukerne ikke liker i det hele tatt: «Det er skummelt»

For applikasjonen er det en virtuell venn som du kan samhandle med, stille spørsmål …

Det er en ny funksjon som ikke tiltrekker brukerne. Nylig implementerte meldingsappen Snapchat kunstig intelligens for sine ikke-premiumkunder, basert på ChatGPT-prinsippet, «My AI». Denne AI-en kan gi svar på spørsmålene dine, selv om de noen ganger er unøyaktige.

les også Hundrevis av eksperter krever en pause på kunstig intelligens: hva er farene og fordelene med disse teknologiene? «Belgia vil bli påvirket når det gjelder sysselsetting»

For mange er det «skummelt», på grunn av dataene det kan ha tilgang til. Ifølge The Mirror vil hun bare kunne se dataene hun har rett til, for eksempel plassering, men hun kan ikke se historiene dine.