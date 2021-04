Den nye tråleren har ankommet Norge – Kovit-saken er om bord

Ny tråler Magne Arveson Han ankom Ålesund i forrige uke etter å ha blitt overlevert til eierne av Condon gårdsplassen i Spania, Engens Bischreiselscope.

Til tross for strenge forholdsregler testet en av mannskapet positivt for Covit-19. Resten av gruppen er på den isolerte kysten.

I følge eiernes rapport tar selskapet epidemien veldig seriøst i de siste stadiene av byggeperioden og legger sterk vekt på smitteverntiltak.

Etter sjøprøvene kom mannskapet tilbake til Norge for å isolere mest mulig. Mannskapet på ni var om bord for leveringsturen og ble screenet før avreise fra Spania. Magne Arveson Han var på sjøen i fire og en halv dag og ble screenet da mannskapet kom tilbake, hvor en testet positivt for Covit-19.

‘Vedkommende isoleres umiddelbart i sitt eget rom. Hele mannskapet ble deretter sendt til forberedte isolerte kvartaler. Gruppen det er snakk om har ingen symptomer, “sa Engens Biskericelskop.

Magne Arveson Den ble deretter desinfisert av et profesjonelt team, og det nye mannskapet ble med på skipet så snart desinfeksjonslaget hadde fullført oppgavene. Endelig tilpasning og svindel går som planlagt.

“Teamet isolert sett blir overvåket av selskapet, og de blir nøye overvåket,” sa Engens Biskericelskop.

Bilde: Enkel kristen dukke / fiskebåt