Den fransk-algeriske, som har vært i klubben lenge, er glad for sitt nye eventyr under ledelse av Kerels. Belhosin sa onsdag under presentasjonen: “Jeg ser en klubb som har iverksatt tiltak mot et lag med strukturer og kvalitetsspillere.” Belhosin snakket om sin debut fredag ​​på John Bridal Stadium mot Club Bruce på ellevte dagen i mesterskapet. En tøff test for den nye T1. “De er det beste laget i landet, vi vet. Men basert på våre kvaliteter og vårt engasjement kommer vi til å dra dit,” erklærte Belhosin.

Med en bakgrunn som spiller, assistenttrener, D1 og sportsdirektør, har Belhos hatt flere stillinger i Cortridge. Han burde nå ta ansvaret fra Elsner. Belhosin har den nødvendige erfaringen og har ofte erstattet en medarbeider, men i situasjoner som dette har ikke forgjengeren fått sparken på grunn av dårlig ytelse. “I starten av en ny sesong kan du begynne å forberede deg. Jeg ble tilkalt for å få hjelp to ganger fordi jeg var uten trener, men jeg kjenner laget godt fordi jeg jobbet der. Jeg blir med på et lag midt i sesongen. Jeg har en følelse av at de kommer til å gi. “

Belhosin spilte for Cortridge fra 2008 til 2011, de tre første årene klubben spilte i første divisjon igjen. Fire år senere var han igjen i KVK som Johan Walls assistent. 8. februar 2016 ble han hovedtrener. I oktober 2017 rekrutterte Heine von Hesbrook ham til Anderlecht som assistent. Han har vært hovedtrener i Charlero de to siste sesongene, hvor han dro på slutten av forrige sesong.

Ti dager etter mesterskapet ligger Cortridge på åttendeplass med femten poeng.