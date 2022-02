Den nye ultraraske PCR-testen fra miDiagnostics er like pålitelig som en tradisjonell PCR-test

Fra oktober 2021 hadde passasjerer som reiser fra eller ankommer Brussel lufthavn og som trenger PCR, muligheten til å ta miDiagnostics Rapid Diagnostic Test i tillegg. Deretter ble resultatene av de to undersøkelsene sammenlignet. Nesten 600 ryttere deltok i studien over en to-måneders periode.

Pilotstudien bekreftet nøyaktigheten av resultatene av disse nye testene, som allerede var demonstrert i tidligere kliniske studier. Disse nye skanningene gir også kortere behandlingstid. I laboratoriet tar tradisjonelle PCR-tester mellom tre timer (med en rask prosedyre) og 12 til 48 timer. Testen utviklet av den belgiske designeren tar mindre enn 20 minutter å få et resultat.

“Neste trinn vil være storskala distribusjon, som vi vil lansere i slutten av april,” sa Caitlin Verlisen, administrerende direktør i miDiagnostics.

MiDiagnostics er resultatet av Imec, et forsknings-, utviklings- og innovasjonssenter for nanoelektronikk og digitale teknologier basert i Leuven, og et forskningssamarbeid med Johns Hopkins University i USA. Studien ble utført i nært samarbeid med Brussels Airport Corporation, Ecolog og Eurofins Labo van Boc.