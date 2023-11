Den nye versjonen av ColorOS er implementert, her er de 21 smarttelefonene som vil være kvalifisert for den

21 Oppo-smarttelefoner vil ha tilgang til en viktig systemoppdatering. For de fleste av dem vil oppdateringen være tilgjengelig i løpet av november.

ColorOS 14, den nye versjonen av Android-overlegget for Oppo-smarttelefoner, starter utrullingen denne måneden.

Og ifølge produsenten er det mange nye programvarefunksjoner. I tillegg til «optimalisert ytelse», er vi lovet 10 nye ringetoner, nye lyder for alarmer og varsler, en overhaling av grensesnittet, nye «AI-drevne» funksjoner som å beskjære et motiv i et bilde, en ny beskyttelsesfunksjon personvern, for å forhindre tilgang til bilder fra tredjepartsapper, rask tilgangsfunksjoner som er eksklusive for Snapchat, og optimaliseringer over hele linja.

Totalt vil ikke mindre enn 21 smarttelefoner være kvalifisert.

I november vil disse terminalene ha rett til oppdateringen:

– Finn X3 Pro 5G

– Reno 10 Pro 5G

–Reno10 5G

–Reno8 5G

– Reno8T 5G

– Reno8

-Reno8T

-Reno7

– F23 5G

– F21s Pro 5G

– F21 Pro

– A98 5G

– A78 5G

– A77

I desember vil ytterligere to terminaler være kvalifisert for oppdateringen:

– K10 5G

– A77 5G

En tredje bølge av smarttelefoner vil bli oppdatert i januar:

–Oppo A78

– Oppo A58

Til slutt, i april vil disse terminalene motta oppdateringen:

– Reno8Z 5G

– F21s Pro 5G

– A96 5G

