Avisomo, en norsk leverandør av landbruksteknologi, og Coop Norge, en global forhandler, har dannet et strategisk partnerskap for å utvikle en automatisert vertikal farm som skal integreres direkte i forhandlerens eksisterende distribusjonssenter. Avtalen, signert 27. november 2023, gir ytterligere 5,2 millioner euro for å bringe en felles visjon til live ved bruk av Avisomo-systemene.

«Vår tilnærming er basert på å dyrke produkter direkte på vogner i standardskala som er veletablert i næringsmiddelindustrien, samt å bruke automasjonsroboter for å flytte anlegg innenfor anlegget. Denne tilnærmingen reduserer personellkrav og tillater integrering av utprøvde automasjonsmaskineri, og reduserer dermed startkapitalbehov og driftskostnader,» sa Avisomos administrerende direktør. Offiser Martin Molenaar forklarer.



Avisomo Group

110 til 150 tonn salater per år

Den første iterasjonen vil være en 1000 m utviklingssone2, som forventes å produsere om lag 110 tonn grønne grønnsaker per år. Fellesforetaket har potensial til å endre måten co-op kilder og distribuerer alle sine grønne grønnsaker i fremtiden. Målet og muligheten er å endre matsystemet for å sikre mat- og ernæringssikkerhet i Norge og utover. Samtidig skal Avisomos anlegg og forsknings- og utviklingssenter brukes til å teste nye varianter og introdusere dem i markedet basert på sesongvariasjoner.

«Vi bygger en automasjonslinje som kan behandle 1500 tonn spinat per år og planlegger å utvide anlegget tilsvarende. Hvis alt går bra, forventes installasjonens produkter å ankomme norske Koop-butikker innen utgangen av 2024, forklarer Andre Horns, COO i Avisomo.



Avisomos dyrkingsstasjon flyttes autonomt av en lobatrobot med produktvogn

Gi mer stabilitet

Ettersom Norge importerer et stort antall produkter til sine butikker, vil dette strategiske partnerskapet redusere risikoen knyttet til energi, matvareprissvingninger, forbrukertilgang, stabilitet og lang levetid litt.

Med sin unike Fray-dyrkingsmetode selger Avisomo ikke bare utstyr, men også programvare og relaterte tjenester, noe som sikrer et nært og kontinuerlig forhold til forhandleren. Avisomo inneholder digitale plantebaserte oppskrifter som er testet og godkjent av mange norske kokker opp gjennom årene.

For mer informasjon:

Rått

Andre Horns, salgsdirektør

endre@avisomo.no

https://avisomo.com