Den offisielle gjengivelsen av alle modellene ble utgitt før lanseringen

Lanseringen av Galaxy S22, S22 + og S22 Ultra vil ikke finne sted før tidlig i februar neste år, men den offisielle gjengivelsen av alle modellene i denne serien er allerede avslørt av forskjellige kilder.

Liquor Evan Plass la ut det offisielle bildet i går Galaxy S22 Ultra Dette lar deg få en bedre oversikt over smarttelefonen fra alle vinkler, men ikke S-Pen-pennen. Som du allerede vet, Samsung har bestemt seg for å basere sin Ultra-modell i år på den eldre Note-serien, Bare gitt eksklusiv plassering for pekepennen.

De offisielle gjengivelsene av smarttelefonen bekrefter fraværet av en utvidet fotomodul på baksiden, siden bare de forskjellige fotolinsene skiller seg ut fra enhetens kropp. På forsiden ser vi også at sidekantene er veldig tynne, men Dette gjelder ikke nedre og øvre kant. Faktisk pålegger de mer enn forrige generasjon.

Galaxy S22 har også blitt utgitt i offisielle bilder

Bare timer etter den offisielle gjengivelsen av Evan Blass, har våre kolleger hos 91mobiles sluppet de offisielle bildene av den minste smarttelefonen i serien. Sistnevnte tilbyr et lignende design som 2021 Galaxy S21, og det vil være likt Galaxy S22 +.. På høyre side ser vi strømknappen og volumtastene, mens den på venstre side er okkupert av tre linjeantenner.

På forsiden har smarttelefonen svært tynne kanter over skjermen. Basert på informasjon fra Ice Universe-lekkeren, Galaxy S22 kan til og med være den minste smarttelefonen til dags dato. er bak, Smarttelefonen er godt beskyttet av glass, ikke av plast Ligner på den klassiske Galaxy S21.

Det kan være den korteste rammen/haken i 2022.

Galaxy S22 – Ice Universe (@ Universe Ice) 29. desember 2021

Til slutt kunne vi bekrefte ankomsten av minst fire farger på 91mobiler Galaxy S22 Classics: Grønn, rosa gull, Phantom Black og Phantom Black. For Galaxy S22 Ultra kan minst 4 farger bekreftes: Burgundy, Green, Phantom Black og Phantom White. Basert på tidligere lekkasjer, Samsung kan introdusere en modell med 1 TB lagringsplass, Men vi vet ikke om den får en spesiell farge. Som en påminnelse, Smarttelefonene slippes 8. februar, Mest Samsung har bestemt seg for å utsette lanseringen av Galaxy S22.