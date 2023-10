Den offisielle ordboken for det svenske språket fullført etter 140 år

Etter 140 års arbeid blir det endelig referert til det svenske språket: den offisielle ordboken er ferdig og dens siste bind ble sendt til trykkeriene i forrige uke, meldte utgiveren onsdag.

Swedish Academy Dictionary (SAOB) er designet av Svenska Akademien som tildeler den prestisjetunge Nobelprisen i litteratur, og har 33 111 sider fordelt på 39 bind. Dette langsiktige arbeidet begynte i 1883, forklarer Christian Mattson, som leder teamet med ansvar for å skrive ordboken, til AFP. «Nå er vi ferdige. Gjennom årene har 137 personer vært ansatt på heltid for å jobbe ved dette«, han sa.

Med ferdigstillelsen av ordboken har teamet tatt et viktig skritt, men det gjenstår fortsatt arbeid: bindene med ord som begynner med A til R er nå så gamle at de må revideres. Ordet «allergi«kom for eksempel inn i det svenske språket på 1920-tallet, men vises ikke i brevvolumet»HAR«, siden den dukket opp i 1893, bemerker Mattson. Andre begreper som «Barbie dukke«, «applikasjon» OG «datamaskin» er blant 10 000 nye idiomer som skal legges til ordboken i løpet av de neste syv årene.