Den øyeblikkelig skremte selgeren går over hagen og gjemmer seg bak huset ved siden av grillingen

Når en reisende griller mat i hagen sin, er dette øyeblikket når en pastor blir bedt om å ‘redde’ en redd selger fra naboens lekne hund.

Brad Cooper, 43, fra Cartersville, Georgia, lagde mat på grillen da han hørte en lyd på dørstokken ved siden av.

Hans CCTV-opptak viser at han kom tilbake for å se kaoset før han trakk seg litt tilbake.

Selgeren går deretter raskt på skuddet og fanger Mr. Cooper før han dekker ryggen.

Mr. Cooper begynner å le, han redder jenta fra hunden, og han er spent på å leke.

Mens hunden går fram til Mr. Cooper, begynner han å vippe halen og se på når han slikker beina.

Cooper henvender seg da til selgeren og sier: ‘Ok, jeg tror han er en skikkelig vennlig hund.’

Mr. Cooper ga ut videoen Dictoc Det har blitt sett på mer enn seks millioner ganger.

Etter at det ble viralt, ga han ut en annen video som forklarte hva som skjedde.

Han sa: ‘Jeg lagde mat på grillen, og kvinnen gikk fra dør til dør og solgte solcellepaneler.

‘Da hun gikk til døren ved siden av, løp hunden deres ut og det skremte henne, hun løp til meg og gjemte seg bak meg.

“Hunden ved siden av hadde ingen vane å løpe etter hunden. Han trodde han lekte med henne, noe som skremte henne.”

Mr Cooper (bildet med kona Stephanie) sa at etter at han roet seg ned, prøvde selgeren å selge solcellepanelene sine.

Cooper forklarte hva som hadde skjedd med tilhengerne hans, og sa at kvinnen var så redd at han fryktet at hun kunne komme inn i konas nærliggende bil.

Etter at han roet seg, prøvde han å selge solcellepanelene sine, som han sa at han nektet den gangen.

Mr Cooper spurte kvinnen: ‘Hva, jeg vil ikke få betalt?’ Han svarte spøkende: ‘Du fikk betalt, jeg reddet livet ditt.’