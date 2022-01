Den plutselige returen til Porsche 911 Safari ble bare klarere

SUV-mote vil forurense kjendiser Porsche 911! Som vi kan se på bildene av denne prototypen oppdaget av scoop-jegeren vår, forbereder det tyske merket seg for en eventyrlig versjon av sin stjerne.

Men før du gråter stygt og finner ut at det er dråpen som får tanken til din herlige bilentusiast til å renne over, bør du vite at det er en historisk grunn! På slutten av 1970-tallet så jeg for meg merket 911 SC Safari, som var begynnelsen på en safari i Kenya, og dermed ble 911 modifisert for terrengkjøring.

I mange år har ryktet om produksjonen av 911 Safari blitt hørt. Denne gangen blir det bra, selv om vi må være forsiktige. Alle hypoteser er fortsatt på bordet: kanskje vil denne modellen bli med i utvalget under restylingen, kanskje det blir en svært begrenset serie, eller en “engangs”-bil!

Den mest åpenbare endringen er selvfølgelig den høyere bakkeklaringen. Vi noterer også i denne testmodellen store dekk med høyere sidevegger. Hjulbuer bærer beskyttende klær i stil med en SUV. Det kan også være noen i bunnen av rustningen. Luft trekkes inn i bunnen av frontdekselet.

Hvis det ikke er gjeller etter dørene, som i Turbos, er det veldig sporty tilbehør bak: en enorm spoiler og to store eksosuttak. Teknisk sett forblir puslespillet i versjonen som fungerer som grunnlaget for Safari. Men det blir garantert firehjulstrekk!