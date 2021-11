Polsk Luger Mateusz Sochowicz Han kuttet beinet dypt etter å ha truffet et hinder på vei til de kommende OL i Beijing i 2022 og fordømte ansattes inkompetanse tirsdag. Den 25 år gamle Sochowich deltok i offisielle treningsøkter overvåket av International Luge Federation (FIL) for å la sledene oppdage Yanking-banen bygget for OL 2022, som skal holdes fra 4. til 20. februar 2022.

Ulykken skjedde på nivået der den lange herrestien møter begynnelsen av kvinnestien nedenfor. Han angrep barrieren som skiller de to sporene. “I denne banen er de to første hjørnene et stort problem. Jeg fikk grønt lys, så jeg dro, og for første gang klarte jeg å forhandle godt i disse to første hjørnene.“, forklarte han til den polske nyhetssiden Onet.”Plutselig så jeg en blokk foran meg midt på stien, jeg gikk av skiferen og krøllet meg sammen i nedoverbakkeDjokovic fortsatte.

Ved å treffe barrieren skadet han Patel på venstre kne og kuttet det høyre beinet hans alvorlig: “Det hadde endt tragisk hvis jeg ikke hadde reagert“, estimerte han.”Etter sammenstøtet så jeg beinet mitt, jeg så beinet mitt, jeg ble sjokkert“Sledger forklarte at han ikke kom til sykehuset før en time etter ulykken og beklaget forsinkelsen i redningsaksjonen.”Banelaget ble så inkompetente at de ikke ante hva de skulle gjøre. Noen kom og ville ta på såret mitt med hansken sin, det var en forferdelig sceneShochovich, som endte på 27. plass i akeprøven ved OL i 2018, uttrykte beklagelse.

Djokovic, som er rangert som nummer 20 i verdensmesterskapet 2020-2021, droppet imidlertid ikke ut av OL i 2022. “Hvis FIL ringer meg for å la meg fokusere på helbredelsen min, håper jeg at jeg er der. Men jeg vet ikke om jeg kan komme meg mentalt. Hvis jeg finner meg selv på denne veien, vet jeg ikke om jeg vil være redd for at noe skal skje for meg.Han var enig.

En ulykke til minne om det tragiske dødsfallet til Noder Kumaridashvili Før OL i Vancouver 2010. Georg Luger omkom i en kollisjon med en stang i en hastighet på 140 km/t fra banen under trening. Arrangørene ble også isolert etter den tragiske ulykken.