Den republikanske guvernøren sier Trumps presidentskap var ‘de verste fire årene’ for GOP

Den republikanske guvernøren i Maryland Donald Trump har beskrevet presidentskapet som “de verste fire årene.”

Hyppig Trump-kritiker Larry Hogan fortalte NBC Møt pressen På søndag utformet GOP seg nå som en “rund brann” mot medlemmene.

“Jeg tror vi må vinne gjenvalget. Vi må ha et republikansk parti som tiltrekker seg en bredere gruppe,” sa Hogan. “Vi må ha et stort telt [Ronald] Reagan snakket, fortsatte ikke å snakke – se, vi hadde de verste fire årene vi så i det republikanske partiet. ”

Republikanerne mistet kontrollen over Det hvite hus og begge kongresskamrene med valget 2018 og 2020.

“Vellykket politikk handler om addisjon og multiplikasjon, ikke subtraksjon og splittelse,” sa Hogan.

Den republikanske ledelsen stiller seg opp bak innsatsen for å avvise Cheney som GOP-konvensjonspresident – House Minority Leader Kevin McCarthy, Minority Whip Steve Scholes og former President Mr. Trump har støttet Ellis Stephanie for å ta imot ubegrunnede påstander om valgsvindel. Valgresultatene i Arizona ble holdt i det statlige senatet av republikanerne.

MS var blant ti husrepublikanere som sluttet seg til demokratene for å stemme for å beskylde daværende president Trump for å ha oppfordret tilhengere ved det amerikanske Capitol 6. januar i et forsøk på å blokkere Joe Bidens presidentskap.

Hr. Hogan sa at republikanerne “burde fokusere på å løse spørsmål eller stå opp og argumentere for at demokrater kan diskutere noen av spørsmålene som Biden-administrasjonen har lagt fram.”